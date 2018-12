Der FC Bayern München trifft im Achtelfinale der Champions League auf den FC Liverpool mit dem deutschen Trainer Jürgen Klopp. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union am Montag in Nyon.

„Das ist ein Brocken“, sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic in einer ersten Reaktion: „Liverpool ist die Mannschaft der Stunde. Da muss man zwei gute Tage haben.“ Im Hinspiel treten die Bayern im Februar zunächst auswärts in England an. Die entscheidende zweite Partie findet im März in der Münchner Allianz Arena statt. Die genauen Spieltermine legt die UEFA erst im Tagesverlauf fest.

Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund trifft im Achtelfinale der Champions League auf Tottenham Hotspur. Der FC Schalke 04 bekommt es mit Manchester City zu tun.

(dpa)