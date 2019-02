Markus Eisenbichler schreit die Freude heraus. Lauthals, mehrfach. Ein bayerischer Urschrei. Eisenbichler hat lange auf seinen ersten Sieg warten müssen. Im Weltcup der Skispringer hat es bislang einfach nicht klappen wollen. Nun aber, ausgerechnet bei der Weltmeisterschaft in Seefeld, gewinnt der Bayer erstmals. „Es ist ein kleines Märchen“, sagt Bundestrainer Werner Schuster. Zweiter wird Karl Geiger, es ist ein optimaler Tag für die deutschen Skispringer.

Bei der Nordischen Ski-WM in Innsbruck hat Markus Eisenbichler sensationell die Goldmedaille von der Großschanze gewonnen.

"Plötzlich Weltmeister"

Markus Eisenbichler schließt die Augen. Er genießt den Moment. Er hat einen Strauß Blumen in der Hand, für ihn läuft die deutsche Nationalhymne. „Ich habe mitgesungen und den Moment genossen“, sagt Eisenbichler. In den ersten Momenten nach dem großen Erfolg hat er Probleme, das Erlebte einzuordnen. „Wie soll man das schnell verarbeiten können, wenn man noch nie gewonnen hat und plötzlich Weltmeister ist?“, sagt der 27-Jährige. Er hat in dieser Saison einige Tiefschläge erleben müssen. Beim Höhepunkt aber ist er da. Das macht Spitzensportler aus.

Bild: Thomas Bachun

Eisenbichler und Geiger sind Zimmerkollegen im Teamhotel. Für den Abend aber hatten sie keine großen Feierlichkeiten mehr geplant. Schließlich steht am Sonntag noch das Teamspringen an (14.45 Uhr). „Ich habe den Trainern und Betreuern gesagt, dass sie so viel trinken sollen, wie sie wollen, und es auf unser Zimmer schreiben sollen“, sagt Karl Geiger.

Auf dem richtigen Weg

Für Trainer Werner Schuster ist der Doppelerfolg ein weiterer Höhepunkt seiner langen Karriere im deutschen Team. Besonders für Eisenbichler freut er sich: „Er ist ein ganz spezieller Typ mit eigenen Ideen. Manchmal muss man ihm helfen, dass er auf dem richtigen Weg bleibt.“ In Innsbruck, an einem ganz besonderen Tag, war er auf dem richtigen Weg. Mit zwei sehr guten Sprüngen. „Vor allem der zweite war schon sehr stark“, sagt Werner Schuster. Zu stark für die Konkurrenz, auch für den in dieser Saison lange dominierenden Japaner Ryoyu Kobayashi. Bronze holt sich der Schweizer Kilian Peier.

Markus Eisenbichl freut sich über seinen Sieg. | Bild: Matthias Schrader

Eine sehr gute Nachricht gab es am Samstag auch für Fabian Rießle. Der Kombinierer der SZ Breitnau darf am Sonntag zusammen mit Weltmeister Eric Frenzel im Teamsprint ran. Bringen beide eine optimale Leistung, ist eine weitere Medaille möglich.