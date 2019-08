Fußball-Fans verbinden mit dem VfL Wolfsburg heute vor allem eines: Volkswagen. Und das aus gutem Grund, denn die Volkswagen AG ist nicht nur seit 1952 der Hauptsponsor des Vereins, sondern auch Gründer der VfL Wolfsburg-Fußball GmbH, in die im Mai 2001 die Lizenzspielerabteilung des VfL Wolfsburg ausgegliedert wurde. Eine Ausnahmeregel zur 50+1-Regelung, die Wirtschaftsunternehmen eine mehrheitliche Beteiligung erlaubt, sofern sie den Mutterverein seit mehr als 20 Jahren ununterbrochen unterstützen, ermöglichte es der Volkswagen AG Hauptgesellschafter der VfL-Wolfsburg-Fußball GmbH zu werden. Diese Regel wird auch als „Lex Leverkusen“ bezeichnet, da sie dort zuerst Anwendung fand. Neben Bayer Leverkusen und dem VfL Wolfsburg profitiert seit 2015 auch die TSG 1899 Hoffenheim davon. Mehr Transfers, ein Stadionneubau, die Errichtung eines Nachwuchsleistungszentrums und sportlicher Erfolg waren Effekte dieser Übernahme durch die Volkswagen AG.

Doch die Geschichte des heute millionenschweren Vereins reicht lange zurück. Am 12. September 1945 waren es eine gewisse Irma Dziomba und elf Männer, die in einer Baracke in der Reislinger Straße den „Volkssport- und Kulturverein Wolfsburg“ gründeten, der kurze Zeit später in „Verein für Leibesübungen Wolfsburg“ umbenannt wurde. Neben Fußball gehörten zunächst Handball, Tennis, Turnen, Radsport, Boxen und Schach zu den Sportarten des Vereins.

Die Entstehung der Vereinsfarben (grün-weiß) war ebenfalls kurios. Bernward Elberskirch, der damalige Kreisjugendpfleger, hatte noch zehn grüne Trikots auf Lager. Aus privat gespendeten weißen Bettlaken wurden von den Frauen der Spieler die ersten Hosen genäht. Wenige Jahre später wurden die Farben Grün und Weiß auch zu den Stadtfarben Wolfsburgs gemacht. Ohne finanzielle Mittel war es im vom Zweiten Weltkrieg zerstörten Wolfsburg für die Vereinsgründer nicht einfach, einen wettbewerbsfähigen Verein aufzubauen. Vereinsmitglied Rudolf Zenker war es, der mit einem Pkw mit aufmontiertem Lautsprecher durch die Straßen fuhr und Anwohner um Sportutensilien bat. Weitere Sportgeräte konnten im zerstörten Volkswagenwerk sichergestellt werden. Fußbälle und geeignete Schuhe waren zu der Zeit Raritäten, und da es an Geld fehlte, mussten Nahrungsmittel, Alkohol und Zigaretten im Tausch angeboten werden.

Die ersten Spiele der VfL-Fußballer fanden in den ländlichen Randgebieten statt. Schon damals gab es ein Honorar für die Spieler, das freilich in ess- und trinkbarer Nahrung bestand. Zu den ersten Punktspielen traten die Fußballer des VfL Wolfsburg in der Kreisliga Gifhorn an, in der sie im ersten Spieljahr 1946 direkt die Meisterschaft holten. Bis zum Aufstieg in die Bundesliga 1997 spielte der VfL Wolfsburg überwiegend in der Oberliga Nord, in der Regionalliga Nord sowie in der 2. Fußball-Bundesliga. In der Bundesliga feierten „die Wölfe“ 2009 mit der Meisterschaft ihren bis heute größten Erfolg. Ebenfalls wertvoll: der DFB-Pokalsieg 2015 mit einem 3:1-Endspielsieg gegen Borussia Dortmund.