Lionel Messi

Der mehrmalige Weltfußballer Lionel Messi verbannt zumindest während der Saison tierische Produkte aus seinem Speiseplan. Abträglich scheint es für den 32-jährigen nicht zu sein: Der argentinische Nationalspieler überzeugt trotz pflanzlicher Nahrung auf dem Fußballplatz.

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton überzeugt schon seit Jahren in der Formel 1. Der Pilot vom Rennstall Mercedes verzichtet seit 2017 auf tierische Produkte und ist mit sechs Weltmeistertiteln auf Rekordjagd. Nur noch ein Titel fehlt dem 35-jährigen Engländer, um mit Formel-1-Legende Michael Schumacher gleichzuziehen.

Tom Brady

Er gilt im American Football als der GOAT – der „Greatest of all time“ (der größte aller Zeiten). Star-Quarterback Tom Brady von den New England Patriots konnte schon sechsmal den begehrten Superbowlbegehrten gewinnen. Der 42-Jährige verzichtet größtenteils auf Fleisch- und Milchprodukte.

Serge Gnabry

Wenn Serge Gnabry trifft, rührt er zum Jubel in einem imaginären Topf. In der heimischen Küche des Nationalspielers und Bayern-Profis landete zumindest zeitweise kein Fleisch in den Töpfen – der Fußballprofi ernährte sich vegan. Eine Rückkehr zur veganen Ernährung hatte der Fußballprofi nicht ausgeschlossen.

Luca Waldschmidt

Bei einem anderen Fußball-Profi der Bundesliga sind tierische Produkte aber komplett aus dem Speiseplan gestrichen worden. Luca Waldschmidt, deutscher Nationalspieler und Stürmer des SC Freiburg, setzt auf pflanzliche Nahrungsmittel.

Mike Tyson

Vegane Ernährung wird oftmals belächelt. Ihn würde jedoch niemand so schnell mit seiner Ernährung aufziehen: Box-Legende Mike Tyson. Der ehemalige Schwergewichtsweltmeister klopfte nur im Ring auf „Fleisch“ ein – zuhause verzichtete er darauf.

Novak Djokovic

Der Tennis-Profi aus Serbien ist auf Platz zwei der Weltrangliste. Seine Leistung wird also niemand in Frage stellen können. Der 32-Jährige hat so sehr am Fleischverzicht gefallen gefunden, dass er 2016 in Monaco ein veganes Restaurant eröffnete.