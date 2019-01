von Ralf und Joscha Mittmann

Alexander Schwolow: Bei 16 Torschüssen, die Hoffenheim abgab, lässt sich erahnen, dass der Freiburger Schlussmann viel zu tun hatte. Trotz einigen guten Paraden musste Schwolow gleich viermal hinter sich greifen. Dabei sah er besonders beim ersten Mal unglücklich aus: Er entschied sich bei einem völlig misslungenen Pass des Teamkollegen Stenzel nach kurzem Antritt leider, doch in Richtung seines Kastens zu marschieren, was dem anrauschenden Joelinton zugute kam, der so ungehindert mit dem Ball aufs Tor zulief und prompt zum 0:1 einnetzte. Note: 4

Torwart Alexander Schwolow (Freiburg) – SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Hahne, Joachim

Pascal Stenzel: Der Rechtsverteidiger erwischte einen rabenschwarzen Tag. Er verschuldete maßgeblich mit seinem Katastrophen-Fehlpass in der 19. Minute das 0:1. Kurz nach der Pause, aus der die Freiburger gut herauskamen, sorgte er mit einem unbesonnenen Tackling in einer ungefährlichen Situation für den Elfmeter, den Kramaric eiskalt zur 2:1-Führung für Hoffenheim nutzte. Auch sonst stimmte vieles nicht, und bei gefühlten zwei Eigentoren hilft auch eine Quote von 75 Prozent gewonnener Zweikämpfe nicht mehr. – Note: 5

Pascal Stenzel (Freiburg) – SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Hahne, Joachim

Manuel Gulde: Sorgte in der oft unorganisierten Freiburger Abwehr für Ruhe und gab ein wenig Sicherheit. Dabei zeichnete er sich durch seine besonnene und effektive Zweikampfführung aus. Auch in der Offensive sorgte er bei Standards mehrfach für Gefahr. So gab Gulde in der 42. Minute mit seinem Kopfball an den Innenpfosten die Vorlage für den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleichstreffer durch Höler. – Note: 2

Manuel Gulde (Freiburg) – SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Hahne, Joachim

Dominique Heintz: Für einige mag er beim Treffer zum 0:1 eine Mitschuld tragen, weil auch er sich bei dem Fehlpass von Stenzel für den Weg vom Ball weg entschied. Egal wie, die Abstimmung fehlte. Und das nicht nur einmal. Tat sich schwer, das Spiel von hinten zu eröffnen und verursachte teilweise hochgefährliche Ballverluste. Nicht sein bestes Spiel, aber trotzdem noch nicht mal sein schlechtestes. Noch Fragen? – Note: 4,5

Dominique Heintz (Freiburg) – SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Hahne, Joachim

Christian Günter: Nachdem er letzte Woche in Frankfurt die ersten 90 Minuten seit 63 Pflichtspielen verpasst hatte, lief er gegen die TSG wie gewohnt auf der linken Abwehrseite auf. Machte in der Defensive einen ordentlichen und kontrollierten Eindruck. Aus dem Spiel heraus gelangen ihm einige gute offensive Aktionen, besonders effektiv waren aber seine Standards, die mehrere Male für Gefahr im Strafraum der Gäste sorgten. Nicht verwunderlich also, dass er mit Eckbällen das erste Tor einleitete und das zweite direkt vorbereitete. – Note: 2

Christian Günter (Freiburg), Mannschaftsfoto SC Freiburg Saison 2017/18 | Bild: Hahne, Joachim

Robin Koch: Der defensivere der beiden Sechser hatte mit schnell attackierenden Gegenspielern vor allem in den Halbräumen viel zu kämpfen. Zeigte aber ehrlichen Kampfgeist und tat nach Möglichkeit alles, den Ball geschickt hinten raus zu spielen. Leider gelang das nicht immer. Bei eigenen Standards schaltete sich der hochgewachsene etatmäßige Innenverteidiger natürlich offensiv mit ein. Hatte Pech, dass TSG-Torwart Baumann einen schönen Kopfball von ihm parierte. – Note: 3

Robin Koch (Freiburg) – SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Hahne, Joachim

Janik Haberer: Lief unermüdlich auf und ab und gab keinen Ball verloren. Eroberte sich die Bälle tief in der eigenen Hälfte und leitete einige Offensivaktionen ein. Besonders seine Spielmacherqualitäten schätzt man in Freiburg, aber auch in der Defensivorientierung zeigt der Mittelfeldmann immer mehr Qualität. – Note: 2

Janik Haberer (Freiburg) – SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Hahne, Joachim

Mike Frantz: Offensiv ohne die nötige Durchschlagskraft, gegen hoch und gestaffelt verteidigende Gegner einfach zu uneffektiv. Defensiv zeigte er eine ordentliche Leistung. Wie gewohnt viel Kampfgeist, aber ohne wesentliche Impulse auf das Freiburger Spiel. Das kennt man anders. – Note: 4

Mike Frantz (Freiburg) – SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Hahne, Joachim

Jerôme Gondorf: Einer der Kreativspieler, der dem Offensivspiel der Breisgauer eigentlich gut tun kann. Gegen die TSG bestätigte sich das aber nur teilweise. Hatte auf der rechten Seite viel mit Defensivarbeit zu tun, weshalb sich seine Offensivmöglichkeiten in Grenzen hielten. – Note: 4

Jerome Gondorf (Freiburg) – SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Hahne, Joachim

Freiburg Frust beim SC Freiburg nach der 2:4-Heimniederlage im Baden-Derby gegen Hoffenheim Das könnte Sie auch interessieren

Lucas Höler: Ging zwar viele und lange Wege, vertändelte aber auch mehrfach den Ball. In den ersten Minuten tauchte er mehrmals in Strafraumnähe auf, leider ohne Torgefahr zu versprühen. In einer dieser Situationen wählte er zu schnell den überhasteten Torabschluss, anstatt den Weg weiter Richtung Tor zu gehen – es war eigentlich eine gute Chance, wie auch Trainer Streich empfand. Nichtsdestotrotz kam er in Minute 42 doch zu seinem Treffer, als er den Pfostenabpraller nach Guldes Kopfball aus zwei Metern über die Linie drückte. Nach 65 Minuten war Schluss für ihn. – Note: 3,5

Lucas Höler von Freiburg bejubelt seinen 1:1-Ausgleichstreffer. Foto: Patrick Seeger/dpa – WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. +++ dpa-Bildfunk +++ | Bild: Patrick Seeger/dpa

Nils Petersen: Kein Spiel, wie es sich ein Spieler mit absolutem Torriecher wie Petersen wünscht. Musste sich oft ins Mittelfeld zurückziehen, kam selten selber in gute Abschlusspositionen. Genau genommen nur einmal in der 80. Minute, und da flog sein Linksschuss direkt auf die Fäuste von TSG-Keeper Baumann. Ordentliche Laufleistung über 90 Minuten, aber zu wenig Torgefahr für einen Stoßstürmer. – Note: 3,5

Nils Petersen (Freiburg) – SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Hahne, Joachim

Luca Waldschmidt: Ersetzte nach 65 Minuten den Torschützen Lucas Höler und sollte offensiv nochmal für mehr Schwung sorgen. Schaltete sich direkt ein und hatte in der 79. Minute sogar den 3:3-Ausgleich auf den Fuß, doch seinen gefährlichen Distanzschuss konnte Ex-SC-Keeper Baumann zur Ecke lenken. – Note: 3

Luca Waldschmidt (Freiburg) – SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Hahne, Joachim

Florian Niederlechner: Er kam für Stenzel, sah und köpfte – nach Ecke Günter zum zwischenzeitlichen 2:3 in der 77. Minute. Nur drei Minuten später prüfte er Baumann mit einem weiteren Schuss. Die Bemühungen waren da! Dafür Note: 2

Florian Niederlechner (Freiburg) – SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Hahne, Joachim

Yoric Ravet: Kam kurz nach dem 1:3-Treffer für Gondorf, um die Schlussoffensive zu unterstützen. – Ohne Bewertung.