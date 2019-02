Immerhin soll am Samstag wieder die Sonne scheinen. Der Nebel soll sich verziehen, der Regen auch. Der Blick also dürfte wieder frei sein, anders als am noch Freitag bei der Probe. Von der großen Schanze am Bergisel in Innsbruck können die Skispringer prima nach unten auf die Stadt schauen. Ein Panoramablick allerster Güte. Allerdings, und das ist der Haken an der Sache, schauen sie direkt auf den Stadtfriedhof von Innsbruck. Nicht jedermanns Sache. Die deutschen Springer, die am Samstag zunächst im Einzel (14.30 Uhr/ARD) und am Sonntag mit der Mannschaft (14.45 Uhr/ARD) auf Medaillen hoffen, kommen jedenfalls mit der Schanze nicht ideal zurecht. Beispiele: Severin Freund, damals noch in starker Form, musste all seine Hoffnungen auf einen Tourneesieg 2016 am Bergisel begraben. Richard Freitag stürzte 2018 so schwer, dass er nach Innsbruck die Tournee beenden musste. Und nun wird der Bergisel für Stephan Leyhe, dem Springer aus dem Schwarzwald, zum Schreckensort.

Markus Eisenbichler war bislang der beste deutsche Skispringer in dieser Saison. | Bild: Arne Dedert/dpa

Bundestrainer Werner Schuster schmiss Leyhe für die ersten beiden Wettbewerbe aus dem Team. Stattdessen darf Andreas Wellinger ran, der in diesem Winter rein von den Ergebnissen betrachtet deutlich schwächer als Leyhe sprang. „Er weiß, wie man Medaillen gewinnt“, sagt Schuster.

Andreas Wellinger wurde vor einem Jahr Olympiasieger in Pyeongchang, in diesem Winter aber will bei ihm wenig klappen. Leyhe war dagegen konstanter. Zunächst aber bringt ihm das bei der WM nichts. Nun muss er Geduld haben. „Wir wissen, dass wir mit Stephan einen starken Springer in der Hinterhand haben, wenn etwas nicht so läuft“, sagt Schuster. Zunächst aber muss Leyhe zuschauen.

Überspringer Ryoyu Kobayashi

Die deutsche Medaillenhoffnung im Einzel heißt Markus Eisenbichler. Der Bayer war schon bei der Tournee in starker Form, kam aber am Japaner Ryoyu Kobayashi nicht vorbei. Für Bundestrainer Schuster ist die WM der letzte Höhepunkt als Bundestrainer, er wird Ende März aufhören. Er würde sich nur zu gerne mit einer weiteren Medaille verabschieden. Da zählt er auf Eisenbichler: „Wenn er einen guten Sprung macht, ist er eigentlich der Allerbeste. Dann kann er auch Kobayashi schlagen.“ Weil Eisenbichler einen dynamischen Absprung habe und ein Fluggefühl im letzten Drittel des Sprungs wie kaum ein Konkurrent. Nur: Es muss eben alles passen. Im Skispringen reicht oft ein kleiner Fehler und schon ist alles vorbei. In der Qualifikation am Freitag sprang Eisenbichler 128,5 Meter. Er ballte die Faust und war damit Qualifikationssieger. Zweiter wurde Karl Geiger, der 131 Meter sprang.

Gute Aussichten also.