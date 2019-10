von unserer Sportredaktion

Video 1:

Video: PETER PISA SPORTFOTOGAFIE

In dieser Situation waren Sekunden entscheidend. Yannic Schädler vom SV Mühlhausen kam kurz vor dem Öhninger Keeper Dirk Weiermann an den Ball, stupste ihn mit dem Kopf vorbei und vollendete zum 1:1-Ausgleich (Bezirksliga Bodensee).

Video 2:

Video: Fischer, Eugen

Nachdem Christian Gabele vom FV Walbertsweiler-Rengetsweiler bei diesem Abschluss zunächst am Innenpfosten scheiterte, traf er Sekunden später per Kopf auf der Torlinie liegend. Der kuriose Treffer besorgte das 5:0 in der Landesliga-Partie gegen den FC Schonach (Landesliga, Staffel 3).

Video 3:

Video: Felix Knoll

Dass der Ball nicht immer der beste Freund eines Torhüters ist, musste der Neustädter Keeper Josip Katava in der Partie gegen den VfR Stockach schmerzlich erfahren. Dieser einfache Freistoß von Nazir Zulji flutschte ihm durch die Finger. Nur wenige Minuten vorher hatte er schon einen Freistoß von Zulji durchrutschen lassen. Am Ende ging die Partie mit 2:3 verloren (Landesliga, Staffel 3).

Video 4:

Video: Andreas Braun

Stefan Link vom FC Pfaffenweiler erzielte mit diesem sehenswerten Hackentreffer in der 18. Minute die 1:0-Führung beim FV Tennenbronn (Bezirksliga Schwarzwald).

Video 5:

Video: Andreas Braun

Auch die Gegenseite hatte in dieser Partie einen wirklich sehenswerten Treffer vorzuweisen. Justin Stoll vom FV Tennenbronn verwandelte in der 83. Minute einen Eckball direkt zur zwischenzeitigen 2:1-Führung.

Video 6:

Video: Scheibengruber, Matthias

Marcel Rohland vom SV Buch parierte in der Partie gegen den FC Wallbach bei eigenem 0:1-Rückstand den Elfmeter von Dan Stengritt und hielt seine Mannschaft so in der Partie. Am Ende wurden er und seine Kollegen mit dem 1:1 belohnt (Bezirksliga Hochrhein).

Video 7:

Video: Tommy Buschle

Mit dem 1:1-Ausgleich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit brachte Vassilios Dimitriadis seine Mannschaft beim FC Schlüchttal auf die Siegerstraße. Der VfB Waldshut konnte das Spiel mit 3:1 gewinnen (Bezirksliga Hochrhein).

