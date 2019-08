von unserer Sportredaktion

Video 1

Video: Jonas Fischer

Wie aus dem Nichts kam hier die kalte Dusche für Fußball-Landesligist FC Singen 04, als Wisser vom FC Schonach aus abseitsverdächtiger Position zum 1:0 vollstreckte.

Video 2

Video: Salzmann, Dirk

Nach dem Auftakttreffer des FC Schonach holte der FC Singen nicht nur auf. Denis Hoxha traf zum 2:1 für den FC Singen, am Ende gewannen die Hohentwieler deutlich mit 5:1.

Video 3

Video: Jürgen Rössler

Nach toller Vorlage von Huber traf Simon Büttner für die SG Dettingen-Dingelsdorf zum 1:0 gegen den FV Walbertsweiler-Rengetsweiler. Später legte der Torjäger auch noch das 2:0 nach, was zugleich der Endstand war.

Video 4

Video: Wolf-Wilhelm-Adam

Im Auftaktspiel der Landesliga am Freitagabend zwischen dem FC Gutmadingen und dem FC Löffingen traf Gutmadingens Darius Steiner per Kopf zum zwischenzeitlichen 1:0. Der Meister der Bezirksliga Schwarzwald aus der vergangenen Saison siegte am Ende mit 2:1.

Video 5

Video: Scheibengruber, Matthias

Während der Ball in den Bezirksligen am Bodensee und im Schwarzwald noch ruhte, ging es in der achthöchsten Klasse am Hochrhein schon wieder los. Die Partie FC Wallbach gegen den SV Jestetten endete 1:3. Geführt hat allerdings die Heimelf, den Treffer zum 1:0 erzielte Dominik Bitzenhofer.

Video 6

Video: Scheibengruber, Matthias

Und auch unser letztes Video ist aus dem Duell Wallbach gegen Jestetten. Nico Husz traf zum 3:1-Endstand für die Gäste aus Jestetten.