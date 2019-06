von unserer Sportredaktion

Video 1:

Video: Salzmann, Dirk

Hier verhinderte Rene Kölle vom FC RW Salem mit einem guten Reflex den Anschlusstreffer der Radolfzeller (Bezirksliga Bodensee).

Video 2:

Video: Fischer, Eugen

Mit dem Knie verlängerte Erik Dukart diesen Eckball unhaltbar ins Tor. Es war das 6:0 im Spiel seines TSV Aach-Linz gegen den FC Uhldingen. Endstand im Spiel der Bezirksliga Bodensee: 9:0.

Video 3:

Video: Roger Müller

Mit diesem Freistoßtreffer erzielte der Bräunlinger Cevher Atar die zwischenzeitige 1:0-Führung gegen den Tabellenführer der Bezirksliga Schwarzwald. Am Ende setzten sich die Kicker vom FC Gutmadingen aber mit 2:1 durch und wahren so die Titelchance.

Video 4:

Video: Tommy Buschle

Die Fans des FC Schönau hatten beim 11:3 gegen den VfB Waldshut allen Grund ihre Spieler gebührend zu feiern (Bezirksliga Hochrhein).

Video 5:

Video: Scheibengruber, Matthias

Unfassbare Jubelszenen gab es nach dem Treffer zum 11:2 für den FC RW Weilheim, der erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit fiel. Mit diesem Treffer sicherten sich die Weilheimer in einem spektakulären Spiel doch noch den Klassenerhalt in der Bezirksliga Hochrhein. Mit einem geschossenem Tor mehr liegen sie bei gleicher Tordifferenz nun vor dem FC Wallbach.

Video 6:

Video: Jürgen Rössler

Noch auf dem Platz in Offenburg gab es eine kleine Meisterfeier für die Kicker des 1. FC Rielasingen-Arlen. Mit einem 4:1-Sieg beim Offenburger FV sicherten sie sich die Meisterschaft in der Verbandsliga Südbaden und damit den Aufstieg in die Oberliga.

