von unserer Sportredaktion

Video 1:

Video: Fischer, Eugen

In der Landesliga Staffel 3 sicherte sich die DJK Donaueschingen am 32. Spieltag die vorzeitige Meisterschaft. Damit spielt die Mannschaft von Trainer Tim Heine in der kommenden Saison in der Verbandsliga.

Video 2:

Video: Tommy Buschle

Ein herrlicher Spielzug, gekrönt mit einem feinen Abschluss: In der Bezirksliga Hochrhein erzielte Mario Astorino den 3:0-Endstand für den VfB Waldshut gegen den SV Jestetten.

Video 3:

Video: Morat

Einen Dreierpack erzielte Christian Moosmann vom FC Königsfeld. In der Bezirksliga Schwarzwald setzte sich sein Team mit 4:0 gegen den FC Weilersbach durch. Hier sein wunderbares Schlenzertor.

Video 4:

Video: Salzmann, Dirk

Der FC Anadolu Radolfzell und CFE Indepediente Singen trennten sich in der Bezirksliga Bodensee mit 2:2. Der Radolfzeller Veysel Kayantas traf sehenswert mit einem Linksschuss.