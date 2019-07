Frage: Warum heißt die Hertha auch „alte Dame“? Antwort: Weil der Verein einer der ältesten Fußballklubs überhaupt in Deutschland ist. Er wurde gegründet am 25. Juli 1892. Initiatoren waren die Brüderpaare Fritz und Max Lindner sowie Otto und Willi Lorenz. Auf der Suche nach einem Namen hatte Lindners Fritze die Idee, den Verein Hertha zu benennen, da er mit seinem Vater kurz zuvor auf einem gleichnamigen Dampfer auf der Havel gefahren war. Dessen Schornstein hatte die Farben Blau, Weiß und Gelb, die prompt als Vereinsfarben übernommen wurden. Kurz danach verschwand allerdings das Gelb. Der 1886 erbaute Dampfer Hertha fuhr bis etwa 2010 auf der Kyritzer Seenkette.

Da Hertha ein eingetragener Verein war, durfte er seine Spiele auf dem Exer (Exerzierplatz des Alexander-Regiments an der Schönhauser Allee im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg) austragen. Allerdings mussten Tore und Spielfeldmarkierungen selbst mitgebracht werden. Die Spieler zogen sich in benachbarten Gaststätten um, manch einer, heißt es, habe da auch noch schnell ein Kaltgetränk gezwitschert.

Am 7. August 1923 schloss sich der Verein mit dem Berliner Sport-Club und nannte sich nun Hertha BSC. Kurz darauf begann man mit dem Bau eines Stadions am Gesundbrunnen, das am 9. Februar 1924 mit einem Ligaspiel gegen den VfB Pankow eingeweiht wurde. Berühmt wurde das Stadion unter dem Spitznamen „Plumpe“, eine im Berliner Volksmund verwendete Bezeichnung für Wasserpumpen im Allgemeinen und Gesundbrunnen im Speziellen. In der Folge stieg Hertha zu einer der stärksten Mannschaften des Deutschen Reichs auf. Zwischen 1926 und 1931 erreichte man sechsmal in Folge das Endspiel um die deutsche Meisterschaft – allerdings wurden nur zwei gewonnen. Nach Niederlagen gegen Fürth (1:4 anno 1926), Nürnberg (0:2 im Jahr darauf), Hamburg (2:5 im Jahr 1928) und wieder Fürth (2:3 in 1929) gab es am 2. Juni 1930 endlich den ersten Titel. Im Düsseldorfer Rheinstadion drehte die Hertha gegen Holstein Kiel einen 0:2-Rückstand zu einem 5:4-Sieg.

Unmittelbar nach der ersten deutschen Meisterschaft erfolgte die Trennung vom Berliner SC. Gegen eine Abfindung von 73 000 Reichsmark konnte Hertha den Sportplatz und das „BSC“ behalten. Ein Jahr später, am 14. Juni 1931, folgte im Müngersdorfer Stadion in Köln die zweite deutsche Meisterschaft. Gegen 1860 München lagen die Berliner bis zur 75. Minute 1:2 zurück, ehe Hertha-Legende Hanne Sobek (geboren 1900; gestorben 1989) die Begegnung drehte. Seinen Treffern zum 1:1- und 2:2-Ausgleich folgte eine Minute vor Schluss das 3:2-Siegtor von Kirsei.

An solche Erfolge kam die Hertha, immerhin Gründungsmitglied des DFB und 1963 der Fußball-Bundesliga nicht mehr heran. In der Saison 1975/75 reichte es noch mal zur Vizemeisterschaft, später gab es zweimal dritte Plätze. Aber immer wieder musste sich die alte Dame auch aus dem Oberhaus verabschieden und mühsam zurückkämpfen. Seit 2013 ist Hertha BSC stabil in der Bundesliga.