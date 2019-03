von Andreas Öhlschläger

Natürlich schaut Thomas Hitzlsperger am liebsten nach oben. Nicht weit, ein Plätzchen nur. Auf Rang 15 der Bundesliga-Tabelle steht der abwärts trudelnde FC Schalke 04, drei Punkte vor dem VfB Stuttgart, dem 16. „Wir haben schon noch genügend Spiele, um da vorbeikommen zu können“, sagt der Sportvorstand des VfB. Acht Spieltage sind es bis zum Saisonfinale, in der allerletzten Partie muss die Stuttgarter Mannschaft auf Schalke ran. Ein Abstiegs-Endspiel am 18. Mai? Durchaus möglich.

Aber Thomas Hitzlsperger muss auch nach unten schauen. Gar nicht so sehr auf die Bundesliga-Kellerkinder Hannover 96 und 1. FC Nürnberg, die hängen ziemlich deutlich hinter dem VfB zurück. Der Sportvorstand sagt: „Wir müssen auch die 2. Liga im Auge behalten.“ Die Stuttgarter Mannschaft steht seit vielen Wochen auf dem Abstiegs-Relegationsplatz. Wer könnte in den beiden möglichen Extra-Duellen um Triumph oder Tragödie der Gegner sein? Union Berlin? Der überraschend gegen Darmstadt strauchelnde Hamburger SV? Hitzlsperger schaut immer genauer hin. „Das müssen wir tun, das ist auch unsere Pflicht.“ Am besten wäre es fraglos, bis zum 34. Spieltag irgendwie noch das rettende Erstliga-Ufer zu erreichen. Das 1:1 im Derby gegen die TSG Hoffenheim war kein Schritt nach vorne, rein tabellarisch betrachtet, doch sowohl der Sportvorstand als auch Trainer Markus Weinzierl werteten das Remis als weiteren Baustein des angestrebten Happy Ends. „Es geht in vielen Bereichen in die richtige Richtung“, lautet Thomas Hitzlspergers Fazit der Partie. „Die Spieler haben verstanden, was sie zu leisten imstande sind.“

Seit dem desolaten Auftritt Mitte Februar beim 0:3 in Düsseldorf, bei dem die Stuttgarter Mannschaft wie ein Absteiger spielte, haben sich die VfB-Profis in einer Form präsentiert, die Hoffnung macht. In der Defensive herrscht kein Chaos mehr, in der Offensive kann man eine sanfte Besserung attestieren, immerhin. „Wir waren im Spiel mit dem Ball besser“, sagt Thomas Hitzlsperger. Besser als in vielen Partien zuvor. Aber gewiss nicht besser als die TSG Hoffenheim. Die Kraichgauer spielten phasenweise sehr schönen Fußball, verpassten es, das Landesduell zu entscheiden. Markus Weinzierl sieht in seiner Mannschaft „eine stetige Entwicklung“ und ist zuversichtlich, „dass wir noch viele Punkte holen und es dann auch reicht, auf direktem Weg in der Liga zu bleiben“.

21:12 Torschüsse waren es aus Hoffenheimer Sicht, doch der VfB Stuttgart verhinderte das wohl vorentscheidende 2:0 der TSG. Aus dem Nichts fiel in der 66. Minute der Ausgleich. Der aus Hoffenheim an den VfB ausgeliehene Steven Zuber traf zum 1:1. Seine Erfolgsbilanz ist famos: Das 1:1 war Zubers fünftes Tor in den vergangenen fünf Spielen im Stuttgarter Trikot. „Mein Verein ist jetzt einfach der VfB“, versichert der Leihspieler. „Obwohl ich noch sehr viele Freunde habe auf der anderen Seite.“ Einer davon ist Trainer Julian Nagelsmann, der sich dann doch leichte Kritik über die Jubelarie Zubers nach seinem Tor nicht verkneifen konnte: „Darauf hätte man sich schon vorbereiten können."

Platz 16 in der Tabelle, nur 20 Punkte nach 26 Spielen, das ist die Stuttgarter Realität. Aber was wäre, wenn...? Nun ja, der Ball war in der 37. Minute nicht drin, landete nur am Innenpfosten, als Andreas Beck den Ball aufs Hoffenheimer Tor schoss. Ein bisschen Dusel und es wäre die 1:0-Führung für den VfB gewesen. „Das wäre unheimlich viel wert gewesen gegen so einen Gegner“, meint Weinzierl. Der VfB-Trainer wollte aber nicht hadern, freute sich viel mehr „über die Moral, die Zweikampfstärke“ der VfB-Profis, die den 0:1-Rückschlag kurz vor der Pause wegsteckten und nach Zubers 1:1 Auftrieb bekamen. Weinzierls Ideen und Impulse haben endlich gegriffen, möglichst schnell möchte der VfB-Trainer den Sprung auf Platz 15 schaffen. Sportvorstand Hitzlsperger grinst: „Wir haben hier schon schlechteren Fußball gesehen.“