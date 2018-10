Am Ende will sich Pat Cortina vor sich selbst schützen. Angespannt sitzt er auf seinem Stuhl, er hat das Mikrofon in der Hand. Der Trainer der Schwenninger Wild Wings sucht nach den richtigen Worten, auf Deutsch fällt das dem Kanadier nicht immer leicht. Er scheint sich in Rage zu reden, er wechselt ins Englische. Der Kampfgeist seiner Mannschaft habe ihm überhaupt nicht gefallen. Eigentlich lobe er sein Team ja meist und stelle sich schützend vor die Spieler. Diesmal aber, nach dem 2:3 gegen Bremerhaven und der zehnten Niederlage in Folge, hat er darauf keine Lust. Er kritisiert scharf. Und sagt: „Ich muss jetzt ruhig bleiben, wahrscheinlich laufe ich schon rot an im Gesicht.“

Der Anschluss ist schon verloren

Die Situation beschäftigt den Trainer. Der Saisonstart, der mit schwach noch sehr beschönigend beschrieben ist. Ein Sieg aus elf Spielen, und auch der erst nach Verlängerung. Die Schwenninger Wild Wings haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) frühzeitig den Anschluss verloren. Und das nicht nur an die begehrten Playoff-Ränge, sondern sogar an den Vorletzten aus Wolfsburg. Die Situation ist angespannt, alle Beteiligten sind alarmiert. Nur was tun, das ist die große Frage.

Trainer muss den Kampfgeist wecken

Manager Jürgen Rumrich ist auf der Suche nach einem neuen Spieler. Einem ausländischen Akteur, der die Qualität verbessern soll. Offenbar ist er damit gut beschäftigt, zumindest war er gestern nicht zu erreichen. Eigentlich könnte der Zeitpunkt günstig sein, in Nordamerika ist nach dem Saisonstart der NHL nicht jeder Akteur bei einem Verein untergekommen. Allerdings darf man auch die begrenzten Mittel der Schwenninger nicht vergessen. Trainer Cortina sucht derweil einen Weg, den Kampfgeist seiner Spieler zu wecken. Die Bereitschaft jedes einzelnen, alles zu geben. Wenn es spielerisch schon nicht nach Wunsch läuft, sollte doch zumindest der Einsatz überragend sein. Das ist das Mindeste, was die Fans von Profisportlern erwarten können.

Charakter im Team passt

„Wir können alle noch mehr Gas geben. Es bringt nichts, wenn das nur ein oder zwei Spieler in der Reihe machen“, sagt Simon Danner. Der Kapitän wirkt ratlos. Er steht mit zersausten Haaren in den Katakomben und versucht zu erkären, wie es zu einem solch katastrophalen Saisonstart kommen konnte. „Eine solch extreme Situation habe ich auch noch nie erlebt“, sagt er. Grundsätzlich ist er davon überzeugt, dass der Charakter im Team passe. „Keiner zeigt mit dem Finger auf den anderen“, sagt er.

Nun müssen Taten folgen

Zu etlichen Krisengesprächen haben sich die Spieler schon getroffen. Mit Trainerteam und ohne. Gebracht hat bislang alles nichts. „Es bringt nichts, jetzt jeden Tag zu reden. Wir müssen Taten folgen lassen“, sagt Danner. Auch gegen Bremerhaven war sein Team beim 2:3 nicht völlig chancenlos. Auch beim 1:3 am Freitag in Mannheim waren durchaus gute Ansätze zu sehen. Das aber hilft letztlich wenig. Drei Punkte aus elf Partien sind die Bilanz, die zählt. Und das ist bitter.

Ein Trainerwechsel wäre teuer

Noch darf sich Pat Cortina wohl der Unterstützung der Gesellschafter Michael Werner und Thomas Burger sicher sein. Im Dezember 2017 hat der Trainer seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Es wäre also teuer für die Wild Wings, in einem Trainerwechsel die Lösung für die Krise zu suchen. Manager Jürgen Rumrich steht bei einigen Fans in der Kritik, sie werfen ihm eine schlechte Kaderzusammenstellung vor. Vor allem, dass nach den Abgängen der Torjäger Will Acton und Damien Fleury kein passender Ersatz gefunden wurde. Zehn Tore in elf Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Torgefahr sieht anders aus. Es krankt also in vielen Bereichen. Am Donnerstag (18.30 Uhr) geht es in München weiter. Beim Meister.

