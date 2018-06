von SK

Russland ist das flächenmäßig größte Land der Erde, so viel wissen wahrscheinlich die meisten über das Gastgeberland der WM 2018. Und so groß wie dieses Land ist, so viel Erstaunliches gibt es über Russland zu erfahren. In unserem SÜDKURIER-Quiz haben wir die sieben kuriosesten Fakten zusammengetragen. Viel Spaß beim Rätseln!

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein