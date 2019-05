Liebe Wasserball-Freunde aus Hannover. Zunächst einmal Gratulation zum erneuten Gewinn des DSV-Pokals am Wochenende. Wer sich jemals an dieser Sportart selbst versucht hat, der weiß, wie unfassbar anstrengend dieses ständige Wassertreten in Verbindung mit dem ist, was über dem Wasser passiert, also dem eigentlichen Wasserballspiel. Und als Hannoveraner Ballsportclub, denen ja bekanntlich oftmals das Wasser bis zum Hals steht, kann man sich ja auch durchaus was darauf einbilden, wenn man seine Gegner nass macht, statt selbst sagen wir mal ständig Doll ins kalte Wasser geworfen zu werden. Aber genug mit den Vergleichen zu anderen Vereinen. 50+1 Liter Bier und 96 Schorle oder so sollen nach dem Endspielsieg gegen Spandau 04 geflossen sein, als Ihr den Pokal einfach in einer Kneipe habt stehen lassen. Nun, jedes Kind weiß auch ohne Hörgerät, dass es solche Aktionen nach dem Motto „Nimm-Du-ihn-ich-hab-ihn-sicher“ eben gibt. Und ihm Jubelbad kann so eine Trophäe eben leiden, die Mannheimer Eishockeyspieler rissen erst vor wenigen Tagen einen Henkel von ihrem DEL-Pott ab, der Pokal der Fußballer musste schon mehrfach geflickt werden und die WM-Trophäe der Fußballer, der legendäre Coupe Jules Rimet, wurde gar gestohlen und wahrscheinlich vernichtet. Macht Euch also keine Sorg, also keinen Kopf, zumal Ihr den Verlust ja noch rechtzeitig bemerkt habt. „Mittlerweile hat sich das edle Teil wieder eingefunden“, bestätigte Waspo-Präsident Bernd Seidensticker in Hannoveraner Zeitungen. Wunderbar! Wir sind auch keine Kind von Traurigkeit und greifen daher zum Füllkrug, sagen Prost und freuen uns, dass jetzt endlich wieder alles da ist, wo es hingehört.