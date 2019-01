Direkt nach dem Abpfiff marschiert Christian Streich schnurstracks zu Bibiana Steinhaus. Der Trainer des SC Freiburg hat Redebedarf nach dem 2:4 gegen Hoffenheim. Streich moniert bei der Unparteiischen, dass sie in der Anfangsphase zu gütig umgegangen sei mit den gegnerischen Kickern. „Wir sind gut ins Spiel reingekommen, aber in den ersten 25 Minuten wurde doch jeder Angriff von uns mit einem Foul unterbunden“, erklärt der Sportclub-Coach später, „da hätte es auch mal eine Gelbe Karte geben müssen.“

Okay, kann man so sehen. Und doch ist Streichs Intervention bei der „Frau Schiedsrichterin“ eher eine Art Übersprungshandlung, denn ernstgemeinter Protest. Die Aktion hilft dem gestressten Fußballlehrer, etwas herunterzukommen, sie lenkt ab vom eigentlichen Thema, dem er sich früh genug widmen muss – wenig später vor den Medienvertretern. Da schiebt Streich das Thema Steinhaus erst gar nicht in den Vordergrund. Weil es ja auch keines ist, die teils hanebüchenen Fehler einiger seiner Spieler aber schon. Da wäre die 19. Minute anzuführen, in der Pascal Stenzel einen völlig missglückten Rückpass spielte, sowohl Torhüter Alexander Schwolow als auch Innenverteidiger Dominique Heintz die Möglichkeit hatten, durch entschlossenes Eingreifen Schlimmes zu verhindern, es nur nicht taten. So eine skurrile Szene nach dem Motto „Nimm du ihn, ich hab ihn sicher“ gibt’s normalerweise nicht auf einem Bundesligaplatz.

Das 0:1, „ein gefühltes Eigentor“, urteilt der Trainer. Und die Spieler? Schweigen. Stenzel war sowieso restlos bedient, nachdem er in der 58. Minute durch ein unnötiges Strafraumfoul gegen Nico Schulz das 1:2 verschuldet hatte. Schwolow empfand das Interesse daran, wer denn nun die Hauptschuld am 0:1 auf sich nehmen müsse, als „Sch... Frage“. Und Heintz dürfte froh gewesen sein, dass sein kapitaler Bock in der 39. Minute, als er im Mittelfeld den Ball verlor und zwei Hoffenheimer auf und davon gehen konnten, nicht ein weiteres Gegentor zur Folge gehabt hatte. So bleibt Streichs über den Tag hinaus gültige Erkenntnis: „Wenn du solche Tore kriegst, kannst du nicht gewinnen.“ Zur Erinnerung: Schon beim 1:3 in Frankfurt waren von den drei Gegentoren anderthalb durch Freiburger Unpässlichkeiten begünstigt worden.

Sieben Einschläge in zwei Spielen – eindeutig zu viel. Die zentrale Frage, auf die das Freiburger Trainerteam schnell eine Antwort finden muss, ist die, wie man Stabilität in die Abwehr bekommt und trotzdem die Balance hält zwischen Offen- und Defensive. Der Sportclub erspielte sich eine Vielzahl an Torchancen und mit ein wenig Fortune hätte einer der vier Versuche binnen 120 Sekunden (79./80.) zum 3:3 führen können. Aber Oliver Baumann, der Ex-Freiburger im Hoffenheimer Kasten, blieb Sieger gegen Luca Waldschmidt, Manuel Gulde, Florian Niederlechner und Nils Petersen. Das Rückzugsverhalten der Freiburger dagegen war suboptimal und damit Geburtshelfer bei den Gegentoren drei und vier.

Eine knifflige Aufgabenstellung vor dem Spiel am nächsten Sonntag (18.00 Uhr) beim VfB Stuttgart. Banal gesagt: Zement anrühren und auf Konter hoffen? Oder darauf setzen, dass die guten Offensivaktionen im Schwabenland zum Erfolg führen können? Noch ist alles offen. „Ich muss erst mal drüber schlafen“, sagt Christian Streich am Samstag. Wie oft, sagt er nicht. Näheres spätestens am Sonntag.