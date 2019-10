Meterhoch schlagen die Flammen aus Waggonfenstern, eine Rauchfahne steigt in den Himmel: Ein Brand in einem mit Hunderten Fußballfans besetzten Zug in Berlin ist relativ glimpflich ausgegangen. Angesichts der Konstellation am Samstagabend habe man zunächst von einer hohen Verletztenzahl ausgehen müssen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag. Dazu sei es aber zum Glück nicht gekommen. Vier von rund 700 Fans des SC Freiburg wurden demnach leicht verletzt, drei von ihnen wurden im Krankenhaus wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt. Ein Waggon des älteren Zuges brannte komplett aus. Offizielle Angaben zur Ursache gab es am Sonntag zunächst nicht – spekuliert wurde aber über einen technischen Defekt.

Fest steht zunächst nur: Es hätte auch ganz anders ausgehen können. Der Feuerwehrsprecher lobte ausdrücklich das besonnene Verhalten der Fans an Bord. „Die Leute haben in ruhiger und disziplinierter Weise den brennenden Waggon in Richtung der anderen Waggons verlassen.“ In solchen Situationen bestehe die große Gefahr, dass Menschen eigenständig in Panik aussteigen: Dabei könnten sie auf den Gleisen mit der Stromschiene in Kontakt kommen oder von entgegenkommenden Zügen erfasst werden, hieß es.

Das Feuer habe sich rasant entwickelt

Stattdessen wurden alle Waggons geordnet von der Bundespolizei geräumt. Nachdem der Brand in einem der vorderen Waggons bemerkt worden war, betätigte laut Feuerwehr jemand die Notbremse, der Zug kam beim Berliner S-Bahnhof Bellevue zum Stehen. Das Feuer habe sich dann rasant entwickelt, beim Eintreffen der Einsatzkräfte hätten die Flammen schon hoch gelodert, sagte der Feuerwehrsprecher. 150 Kräfte seien im Einsatz gewesen.

Brandursache zunächst unklar

Zur Brandursache konnten sich zunächst weder Berliner Polizei noch die Bundespolizei äußern. Die Fanorganisation Supporters Crew Freiburg, die die Fahrt in dem Zug eines privaten Unternehmens organisiert hatte, schrieb am Sonntag auf ihrer Facebook-Seite von einem technischen Defekt. Dies bestätigten die Ermittlungsbehörden jedoch nicht.

„Die Schadensursache wird derzeit von der Polizei untersucht.“

Die Schweizer Centralbahn AG, um deren Zug es sich handelte, zeigte sich betroffen über den Vorfall und erklärte, man schließe einen technischen Defekt an dem betroffenen Wagen aus. Der Brand sei offensichtlich im Inneren eines Abteils in der Wagenmitte ausgebrochen, wo es keine Technik gebe. „Die Schadensursache wird derzeit von der Polizei untersucht.“ Am Abend ging das Gerücht um, dass Pyrotechnik aus dem Besitz der Fans eine Rolle gespielt haben könnte. Auch dazu äußerte sich die Polizei nicht. (dpa)