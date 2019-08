Eintracht Frankfurt kennt jeder. Aber Hand aufs Herz, liebe Fußballfreunde, wissen Sie auf Anhieb, was eigentlich SGE heißt? Spielgemeinschaft Eintracht? Sportgemeinschaft Eintracht? Beides naheliegend und doch beides falsch. SGE bedeutet: Sportgemeinde Eintracht.

Als Gründungsdatum gilt der 8. März 1899. An jenem Tag wurde der Frankfurter Fußball-Club Victoria von 1899, eine frühe Abspaltung des ältesten Frankfurter Fußballklubs Germania 1894, als Vorgänger der heutigen Frankfurter Eintracht gegründet. Noch im gleichen Jahr entstand ein zweiter Stammverein der Eintracht, der „Frankfurter Fußball-Club Kickers von 1899“. Der stellte neun Jahre später den ersten Frankfurter Nationalspieler! Der Kickers-Kicker Fritz Becker schoss im ersten Länderspiel einer deutschen Fußballnationalmannschaft, einem Freundschaftsspiel gegen die Schweiz anno 1908, zwei Tore. Die 3:5-Niederlage konnte der Hesse aber auch nicht verhindern.

Sprung in die Gegenwart – mit einer Frage: Wie viele deutsche Nationalspieler hat die Eintracht derzeit in ihren Reihen? Antwort: zwei! Es sind Nicolai Müller mit zwei Auftritten im Nationaltrikot und Neuzugang Erik Durm, der siebenmal für die A-Nationalelf spielte und zu den Weltmeistern von 2014 gehört, auch wenn der damalige Dortmunder bei der WM in Brasilien nicht zum Einsatz kam. Auf einen dritten hoffen die Hessen noch. Torwart Kevin Trapp, der vergangene Saison als Leihspieler von Paris Saint-Germain einen bärenstarken Eindruck hinterließ und derzeit mit dem französischen Meister auf einer Asienreise unterwegs ist, soll endgültig wieder zurückkommen. Für ihn würde die Eintracht auch tief ins Portemonnaie greifen, nach den lukrativen Verkäufen der Stürmer Luka Jovic und Sebastien Haller ist da auch richtig Kohle drin.

Vor Müller, Durm und Trapp gab es natürlich schon viele Nationalspieler aus den Reihen der Eintracht, darunter auch Weltmeister! Alfred Pfaff 1954, auch wenn der Frankfurter nur beim 3:8 in der Vorrunde gegen Ungarn zum Einsatz kam, da aber einen Treffer erzielte. Dann Bernd Hölzenbein und Jürgen Grabowski, die 1974 bei der WM in Deutschland am Ball waren und beide maßgeblichen Anteil hatten am 2:1-Finalsieg gegen die Niederlande. Hölzenbein wurde von Janssen im Strafraum gefoult, was zum Elfmeter führte, den Paul Breitner zum 1:1 verwandelte. Und Grabowski war mit einem feinen Pass einer der Vorbereiter von Gerd Müllers entscheidendem 2:1. Schließlich Thomas Berthold und Uwe Bein, die bei der WM 1990 in Italien dabei waren – Berthold als Stammspieler und auch beim 1:0 im Endspiel gegen Argentinien auf dem Rasen, Bein als Ergänzungsspieler, aber im Finale auf der Bank. Mehr Namen gefällig? Richard Kress, Andreas Köpke, Manfred Binz, Friedel Lutz, Karl-Heinz Körbel, Maurizio Gaudino – die Liste ist natürlich unvollständig.

Die größten Erfolge der Frankfurter Eintracht waren der deutsche Meistertitel 1959 , der Gewinn des Uefa-Pokals 1980 und fünf DFB-Pokal-Triumphe. Ein Hoch auf die SGE!