Düsseldorf, 5. Mai 1895: Im Arbeiterviertel Flingern wird der Turnverein 1895 gegründet. Es ahnte wohl niemand der Beteiligten, dass der Verein 124 Jahre später mit 25 190 Mitgliedern (Stand: Januar 2019) zu den größten Deutschlands zählen würde. Der „Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 e.V.“, besser bekannt als Fortuna Düsseldorf, zählt seit 2018 wieder zu den Top 18 der deutschen Fußballklubs. Dabei war die Fortuna bereits Deutscher Meister, zugegeben, das ist eine Weile her. Aber immerhin! 1933 durfte man sich die Fußballkrone aufsetzen – bis heute der größte Erfolg.

Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen unstete Zeiten. Bis zur Gründung der Bundesliga 1963 schafften die Düsseldorfer die erforderlichen Leistungen nicht. Sie spielten in der Oberliga West, 1949/50 und 1960/61 sogar noch eine Klasse darunter, dann folgten Spielzeiten in der neu gegründeten Regionalliga West, das Äquivalent zur heutigen 2. Liga. Nach einem nur einjährigen Intermezzo 1966/67 in der Bundesliga gelang den Fortunen 1971 der Wiederaufstieg – und es folgte die erfolgreichste Klubphase mit zwei dritten Plätzen (1972/73 und 1973/74). In diese Zeit fielen auch die grandiosen Leistungen im DFB-Pokal. Drei Jahre in Folge gelang der Finaleinzug (1978-80), 1979 und 1980 gewannen die Fortunen den Pokal. Den Pokal zu verteidigen schaffte bis 2002 keine andere Mannschaft mehr. Ein weiterer Triumph in dieser glorreichen Zeit war die bis heute höchste Auswärtsniederlage des FC Bayern München in einem Pflichtspiel. Am 9. Dezember fertigte die Fortuna die Bayern im heimischen Stadion mit 7:1 ab. International feierte Düsseldorf 1979 mit dem Einzug in das Finale des Europapokals der Pokalsieger den größten Erfolg. Erst nach Verlängerung musste sich die Fortuna mit den Allofs-Brüdern Klaus und Thomas dem FC Barcelona mit 3:4 geschlagen geben.

Doch der Erfolg währte eben nicht ewig. 1987 kam es zum erneuten Abstieg. Zwei Jahre später noch mal aufgestiegen, kam es 1992/93 wieder zum Abstieg. Und das sogar kurios: Im Zuge der Wiedervereinigung wurde die Bundesliga in der besagten Saison mit zwei zusätzlichen Teams ausgetragen. So kam es, dass die Fortuna als einzige Mannschaft eine Saison auf einem 20. Tabellenplatz des Oberhauses beendete.

Es folgte ein Dasein als Fahrstuhlmannschaft, 2002 ging es sogar hinab in die Viertklassigkeit. Nach zwei Spielzeiten gab es 2004 den Aufstieg in die Regionalliga zu feiern. Und vier Jahre später schaffte die Fortuna in der neu gegründeten 3. Liga den Aufstieg in die 2. Bundesliga. 2012 gelang nach 20-jähriger Abstinenz der ersehnte Aufstieg in die Erstklassigkeit, dem aber prompt der direkte Abstieg folgte. Nach zunächst durchwachsenen Leistungen kämpfte sich die Mannschaft unter Trainer Friedhelm Funkel in der Saison 2017/18 erneut zum Aufstieg. Nach schwachem Start funkelten die Fortunen immer mehr und holten sich den überzeugenden 10. Platz. Was bleibt, ist die Hoffnung der Fans, darunter die Band „Die Toten Hosen“, dass es der Fortuna gelingt, sich endlich mal dauerhaft in der Bundesliga zu etablieren.