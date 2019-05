Lindau vor 6 Stunden

Die Double-Gewinner geben sich die Ehre: Lindau ist bereit für das Gastspiel des FC Bayern

Nach dem Pokalsieg in Berlin nun also noch das Gastspiel am Bodensee: Lindaus Fußballer freuen sich auf das größte Spiel des Jahres gegen die großen Bayern. 8000 Zuschauer werden am Mittwoch am Bodensee mit dabei sein, das Spiel ist längst ausverkauft.