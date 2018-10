Jetzt aber. Ozapft is! Endlich, endlich sind sie aufgewacht, die Langschläfer in der Chefetage beim FC Bayern. Da werden die Münchner Fußballer seit Jahr und Tag von unverschämten Reportern gnadenlos durch den medialen Fleischwolf gedreht, und erst jetzt treten die Herren Hoeneß, Rummenigge und Salihamidzic auf den Plan. „Heute ist ein wichtiger Tag für den FC Bayern, weil wir Ihnen mitteilen, dass wir uns das nicht mehr gefallen lassen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Rummenigge im Presseraum an der Säbener Straße. „Hämisch und polemisch“ sei über den FC Bayern berichtet worden, so Rummenigge, „eine Frechheit“, tobte Präsident Hoeneß und kündigte an: „Wir werden keine respektlose Berichterstattung weiterhin akzeptieren.“ Künftig ist also mit einem Hagel an Unterlassungserklärungen und Gegendarstellungsforderungen zu rechnen.

Luja! Da haben sie sich mal wieder aufgeregt, die großen Zwei des FC Bayern, da könnte auch jeder das große Rad schlagende Pfau einpacken. Selbst der dritte Mann, Sportdirektor Salihamidzic, durfte sich noch echauffieren, man habe ihm mangelnde Solidarität mit Trainer Niko Kovac vorgeworfen, obwohl das doch gar nicht stimme. Weiß ja jedes Fußballkind, dass der Hasan und der Niko dicke Kumpels sind, wahrlich ein Schuft, wer da ein essiggetränktes Salatblatt dazwischen schieben möchte. Dass Maestro Hoeneß kürzlich nach einer schwachen Leistung der Kicker davon gesprochen hatte, dafür müsse natürlich der Trainer den Kopf hinhalten – Fake News, nichts als Fake News, natürlich.

Neuer ist momentan einfach nicht Neuer

Konkretes? Zum Beispiel dieses: Manuel Neuer, Jérôme Boateng und Mats Hummels seien unfair attackiert worden nach dem 0:3 der Nationalelf in den Niederlanden. Der Torwart sei keine Weltklasse mehr, die Innenverteidiger hörten vom TV-Experten Olaf Thon, sie hätten Altherrenfußball gespielt. Und? Der Neuer vom Oktober 2018 ist nicht der Neuer von früher, er ist nach langer Verletzung noch immer mit sich selbst beschäftigt und derzeit ganz klar keine Weltspitze. Was die Auftritte der Innenenverteidiger betrifft, da könnte man sich auch den ein oder anderen Altherrenfußballer vorstellen, der mit einer Unterlassungserklärung liebäugelt.

Völlig daneben

Nur noch Gutes also über den Rekordmeister? Und immer schön bedacht bei allen Zeilen, dass selbstverfreilich die Bayern-Bosse entscheiden, was gut ist und was böse? Herrje aber auch, was soll das? Wenn sich Rummenigge aufschwingt, gar das Grundgesetz, Artikel 1, zu zitieren („Die Würde des Menschen ist unantastbar“), dann ist das völlig daneben, gerade dann auch, wenn neben ihm die Abteilung Attacke des FC Bayern sitzt. Wie hatte Hoeneß unlängst über Mesut Özil geurteilt? "Der hat seit Jahren einen Dreck gespielt." Und als er auf der aktuellen Pressekonferenz darauf angesprochen wurde, sagte der Herr Präsident nur dieses: "Ich hätte statt Dreck Mist sagen sollen."

Genau. Dieser Auftritt der Bayern-Granden ist überzogen und frei nach Hoeneß ein Dreckmist. Hoffentlich gibt's jetzt keine Unterlassungserklärung!

Nachfolgend die Pressekonferenz zum Nachschauen

