Mit schweren Rucksäcken bestiegen die Nationalspieler ihren schwarzen Sonderflieger. Auch Joachim Löw kam mit ganz viel Ballast in Belfast an. Plötzliche EM-Sorgen, neue Taktikzweifel und dann auch noch die nach dem Abwehrchaos gegen Holland wieder aufgeflammte Debatte um den aussortierten Mats Hummels machen das EM-Qualifikationsspiel in Nordirland heute (20.45 Uhr/RTL) zu einer unerwartet harten Bewährungsprobe. Im ungemütlichen Windsor Park will Löw die nach dem herben 2:4-Dämpfer gegen die Niederlande schlagartig wieder aufgekommene Kritik an seinem Erneuerungskurs unbedingt schnell verstummen lassen.

Das Sommergefühl ist verflogen

„Wir werden, da bin ich mir sicher, eine Reaktion zeigen“, versprach der Bundestrainer. Wie fragil sein Reformprozess mit der jungen deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem WM-Desaster weiterhin ist, hatte Löw durch die Oranje-Pleite deutlich zu spüren bekommen. Das gute Sommergefühl nach zuvor drei Siegen in drei Spielen war nach nur einem Negativerlebnis ganz schnell verflogen.

Den Fokus lenkte der 59-Jährige daher ganz bewusst weg von den Aufregerthemen um diskutable Einwechslungen und den von vielen reflexartig als Problemlöser genannten Ex-Weltmeister Hummels. „Dazu ist alles gesagt“, war angeblich Löws klare Antwort.

EM-Quali durch Niederlage wieder spannend

Die Besonderheit des Nordirland-Duells im plötzlich ungewollt wieder spannenden Kampf um ein EM-Ticket haben auch die Nationalspieler erkannt. „Jetzt ist natürlich ein bisschen Druck da. Jetzt haben wir wieder ein großes Spiel. Wir müssen die Köpfe oben behalten, weiter positiv bleiben und in Belfast einen Neuen raushauen“, forderte BVB-Kapitän Marco Reus. Sein neuer Club-Kollege Julian Brandt brachte es auf die einfache Formel: „Das wird Insel-Fußball.“

„Die spielen körperlich robust“ Bundestrainer Joachim Löw

Obwohl Löw den britischen Old-School-Stil nicht mag, wird er sein Team natürlich speziell darauf vorbereiten. Mit einer deutlich offensiver ausgerichteten Taktik als dem Abwarte-Fußball gegen Holland sollen drei fest eingeplante Punkte geholt werden. „Die spielen wahnsinnig körperlich robust. Sie spielen viele lange Bälle, darauf müssen wir uns einstellen. Und sie werden insgesamt tief stehen“, sagte Löw über die Nordiren.

Tah war der Verlierer des Holland-Spiels

Der Dortmunder Nico Schulz wird wegen seiner Fußverletzung fehlen. Marcel Halstenberg (RB Leipzig) und Jonas Hector (1. FC Köln) sind die Alternativen als Linksverteidiger. Die Dreier-Abwehrreihe dürfte Löw auf eine Viererkette umstellen, dann wohl ohne Eigentorschütze Jonathan Tah, den trotz der tröstenden Worte vieler Kollegen großen Verlierer des Holland-Spiels. Den ultimativen Freispruch bekam der Leverkusener von Löw selbst. „Qualitätsmängel haben wir keine“, erklärte der Bundestrainer kategorisch. Auch so wird von Löw der vor allem medial diskutierte Ruf nach Hummels abgeblockt. (dpa)