von SK

Deutschlands U21-Nationalmannschaft ist auch im zweiten EM-Härtetest ungeschlagen geblieben. Die Auswahl von Stefan Kuntz gewann nach starker Leistung am Dienstag in Bournemouth 2:1 (1:1) gegen EM-Favorit England. Fünf Tage nach dem überzeugenden 2:2 gegen Frankreich trafen Dortmunds Mahmoud Dahoud (27.) und Felix Uduokhai (90.+1) vor 11 942 Zuschauern für den DFB-Nachwuchs. Stürmer Dominic Solanke gelang der zwischenzeitliche Ausgleich für England (44.). Die deutschen Nachwuchs-Fußballer sind seit zwölf Spielen unbesiegt und stellten knapp drei Monate vor Beginn des Turniers in Italien und San Marino erneut ihre starke Form unter Beweis.

(dpa)