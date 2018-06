von Udo Muras

Er hatte nicht gut gespielt. Wie die meisten anderen. Bei fast 50 Grad auf dem Platz in Dallas litt Stefan Effenberg wie ein Hund im letzten Gruppenspiel der WM 1994 gegen Südkorea an diesem 27. Juni 1994. Es stand nach 75 Minuten 3:2 und einige deutsche Zuschauer, die sichtlich unzufrieden waren, hatten sich ihn als Sündenbock herausgepickt. Wieder mal. Der junge Effenberg war nach arroganten Sprüchen („Es zählt nur die Kohle“) für viele ein rotes Tuch.

Lesen Sie hier alles zur WM 2018

In Sorge um den Sieg, der nach Toren von Jürgen Klinsmann (12., 37.) und Karl-Heinz Riedle (20.) zur Pause noch sicher schien, wechselte Bundestrainer Berti Vogts ihn aus. Und da passierte der größte Skandal der deutschen WM-Geschichte, von dem es nicht mal ein Bild gibt: Effenberg zeigte den Pöblern den Mittelfinger, was er gar nicht bestreitet, aber „einmal und nur für höchstens zwei Sekunden.

Die meisten Leute im Stadion sahen das gar nicht. Ich selbst registrierte es eigentlich auch nicht. Ein schlechtes Gewissen hatte ich daher überhaupt nicht.“ So heißt es in seiner Biographie „An mir kommt keiner vorbei“ (2003).

Auf einmal Thema Nummer Eins

Es war zunächst kein Thema, die Nation sorgte sich mehr um die Titelverteidigung. „Es war, wieder einmal, ein Sieg zum Weinen“, stellte das Massenblatt Bild fest. Baustellen gab es genug vor dem Rückflug nach Chicago. Aber als sie dort angekommen waren, gab es nur noch ein Thema: Effenbergs Finger! Bis heute ist ungeklärt, wer den DFB über die Szene informierte. Effenberg will gehört haben, es sei der damalige ARD-Experte Karl-Heinz Rummenigge gewesen.

Jedenfalls ging es dann ganz schnell. Seine Suspendierung lief am 28. Juni um 17.48 Uhr (MEZ) über die Agenturen. Vorausgegangen waren kontroverse Debatten. Die Mitspieler und Vogts setzten sich für Effenberg ein, doch für DFB-Präsident Egidius Braun war eine rote Linie überschritten. Effenberg packte seine Koffer, als vierter deutscher Spieler der WM-Historie flog er aus dem Kader. Effenberg urlaubte in Florida und verkaufte für 70 000 DM Interna aus dem deutschen Lager an eine Sportzeitschrift.

Ein tragischer Held im Fokus

Das zweite WM-Spiel gegen Südkorea hatte keinen Sündenbock, wohl aber einen tragischen Helden. Im Halbfinale von Seoul am 25. Juni 2002 gegen den Gastgeber stand es nach 71 spannenden Minuten noch 0:0, als Michael Ballack einen Konter mit einem taktischen Foul an Chun Soo Le knapp vor dem Strafraum stoppte. Schiedsrichter Urs Meier hatte keine Wahl und zückte Gelb.

In diesem Moment stand der erste Nichtteilnehmer am Finale fest: Michael Ballack, der 2002 auf dem Höhepunkt seines Leistungsvermögens stand. Er hatte bereits eine Karte im Turnierverlauf gesehen. In diesem Moment größter Enttäuschung wuchs Ballack zum Siegertypen. Nur drei Minuten später erzielte er das 1:0 und schoss sein Team ins Endspiel. Eine englische Zeitung schrieb: „Er müsste zusammensinken und weinen. Und was macht der verdammte Kerl? Er steht auf und schießt das entscheidende Tor.“

Der ehemalige Fußballprofi Michael Ballack im Jahr 2017. | Bild: Matthias Balk/dpa

Im Finale aber fehlte der selbstlose Held und Deutschland verlor mit 0:2 gegen Brasilien. Es ist das einzige Spiel, das der damalige Teamchef Rudi Völler gerne noch mal spielen wollte – „aber dann mit Michael Ballack.“

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein