von Wolfgang Stephan

Statt Watutinki, das der Bundestrainer wenig charmant mit dem „Charme einer guten Sportschule“ betitelt hatte, wohnt die Mannschaft jetzt direkt an der Schwarzmeerküste in einem Fünf-Sterne-Hotel. Das „Radisson Blue Paradise“ ist einer der nobelsten Schuppen in Sotschi, dem Urlaubsparadies der Russen. Meerblick, großzügige Gartenanlage, 25-Meter-Pool und vor allem der einzige Sandstrand an der kilometerlangen Küste. Allerdings sind Jogis Mannen hier nicht alleine, das Hotel ist auch mit russischen Urlaubern belegt, die Strände sind voll, aber natürlich wären elegante Liege-Abschnitte mit hauseigenem Service reserviert, falls die Mannschaft sich unter die Badegäste mischen möchte. Immerhin wurde Joshua Kimmich schon mit Mountainbike an der Strandpromenade gesichtet.

Die Bedingungen sind perfekt. Zum Trainingsplatz und Stadion braucht der Mannschaftsbus mit Polizeieskorte nur fünf Minuten, zum Flughafen sind es keine 15 Kilometer. Die Erinnerungen des Bundestrainers und von 13 Spielern im aktuellen Kader sind gut, denn hier wohnte die Mannschaft bereits im vergangenen Jahr beim Confed Cup, und der wurde gewonnen. Sotschi als Campo Bahia Russlands? „Es ist ein gutes Zeichen, dass was Neues kommt, wir sind froh, in einer anderen Stadt zu sein“, sagte Kapitän Manuel Neuer.

Dass das Team gleich fünf Tage hier residiert, ist keine Reaktion auf die Pleite gegen die Mexikaner. Dieser Umzug in die Sonne war lange geplant, ein kleiner Kompromiss zwischen Bierhoff und Löw, der gerne das Quartier hier von Anfang an aufgeschlagen hätte. Bierhoff setzte sich durch und wählte Moskau. „Die Rolle des bösen Buben nehme ich an“, sagte der Manager und führte als Begründung an: „In Sotschi gibt es keinen guten Trainingsplatz. Ich befasse mich nicht damit, wie es hätte sein können, wenn wir die ganze Zeit hier gewesen wären. Erstens hatten wir keinen Platz bei der Fifa, und zweitens bleibe ich weiter dabei, dass Moskau die richtige Wahl ist, gerade was logistische Dinge angeht“, sagte Bierhoff.

Wer kurzfristig noch mit der Mannschaft unter einem Dach wohnen möchte, hat noch Chancen, für 27 000 Rubel wurden gestern Zimmer angeboten. Das sind 367 Euro, mit Frühstück.

