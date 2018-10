Fünf Neue, in weltmeisterlichem Ganz-in-Weiß, eine Halbzeit lang beeindruckend offensiv – die deutsche Nationalmannschaft zeigte in Paris gegen Weltmeister Frankreich eine Leistung, die ihr nach der 0:3-Niederlage in den Niederlanden eher nicht zugetraut worden war. Der Führungstreffer durch einen von Kroos verwandelten Elfmeter war zwar in doppelter Hinsicht glücklich, weil der französische Abwehrspieler Kimpembe bei Sanés Flanke an Achsel und Oberarm getroffen wurde und schon gar keine Absicht vorlag – nicht jeder Schiedsrichter pfeift so einen Strafstoß, Milorad Mazic aus Serbien schon. Und dann war bei Kroos‘ Schuss auch noch Torhüter Lloris mit der Hand am Ball, ohne freilich parieren zu können. Der 1:0-Pausenvorsprung für das Team von Joachim Löw war aber trotz der glücklichen Umstände beim Tor verdient, weil die deutschen Kicker couragiert und engagiert zu Werke gingen.

Gut möglich, dass sich der Bundestrainer in seiner ganz persönlichen Wahrnehmung bestätigt fühlte, nach wie vor alles im Griff zu haben. Das wäre dann allerdings eine Annahme, mit der er daneben liegt. Sehr ordentliche 45 Minuten verändern ja nicht die negative Entwicklung der Nationalelf über viele Monate hinweg. Dass Löw in der Startelf mit Sané, Gnabry und Kehrer plötzlich drei vielversprechende Junge präsentierte, entsprang keiner geplanten Strategie. Und über Nacht wird ein Zustandsbewahrer auch nicht zum Reformer. Triebkraft für Löw war nach dem katastrophalen Resultat von Amsterdam die Furcht, mit einer kaum veränderten Mannschaft in der französischen Hauptstadt den nächsten Reinfall zu erleben.

Am Ende ging es doch wieder schief. Weil die Franzosen in der zweiten Halbzeit ihre seltsame Lethargie des ersten Durchgangs ablegten, weil sie das Tempo erhöhten, weil sie einfach Klasse haben. Zur Wahrheit gehört immerhin auch, dass nach Griezmanns tollem Kopfball zum 1:1-Ausgleich ein Elfmeter die Entscheidung für den Weltmeister brachte, der ebenfalls keiner war. Der zu Boden gegangene Matuidi war nämlich nicht von Hummels gefoult worden, sondern ihm selbst aufs Bein getreten und dabei umgefallen.

Die Fakten sind eindeutig nach der 1:2-Niederlage: Deutschland bleibt Letzter der Gruppe 1 und steht vor dem Abstieg in die Gruppe B der Nations League. Löw und seine Fußballer haben es nicht mal mehr selbst in der Hand, denn wenn die Niederlande am 16. November ihr Heimspiel gegen Frankreich gewinnen sollten, wird das vor Beginn der Runde Unvorstellbare zur bitteren Wirklichkeit. Gibt es ein Remis, müsste die DFB-Elf am 19. November gegen die Niederlande mit vier Toren Differenz gewinnen, nur bei einer Niederlage der Oranjes gegen den Weltmeister würde ein Sieg egal wie zum Klassenerhalt führen.

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht reicht es noch zum Verbleib in der A-Gruppe, womit der Totalabsturz 2018 abgewendet wäre. Für eine generelle Neuausrichtung in der vorhandenen Konstellation ist es aber so oder so zu spät. Spätestens nach dem 19. November muss der Schnitt gemacht, müssen Trennungen vollzogen werden – mit Joachim Löw, seinem Trainerteam und etlichen Spielern, darunter auch Weltmeister von 2014.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein