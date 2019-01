von dpa

Sauna, Video oder Brettspiel in der Hotel-Lounge: Vor dem WM-Schlüsselspiel um das Halbfinal-Ticket gegen Kroatien ließen es die von einer Euphoriewelle getragenen deutschen Handballer ganz ruhig angehen. Einer besonderen Motivation für den Showdown mit dem EM-Fünften am Montag bedurfte es ohnehin nicht. „Wir haben uns das alle erträumt, dass es zu so einem Spiel kommt, wo sich sehr viel entscheidet“, sagte Bundestrainer Christian Prokop am Sonntag. „Auf das Spiel freuen wir uns riesig.“

Deutsche Handballer können mit Sieg ins WM-Halbfinale einziehen