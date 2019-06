Die Aufregung war groß. Almuth Schult nahm den Ball in die Arme, den ihr die Schwedin Stina Blackstenius zum 2:1 für die Skandinavierinnen in den Kasten gekickt hatte und marschierte damit so stramm auf Schiedsrichterin Stephanie Frappart zu, dass man für einen Augenblick befürchtete, die deutsche Torhüterin wolle der Unparteiischen die Kugel an den Kopf werfen. „Foul, das war Foul“, reklamierte Schult den dem schwedischen Angriff unmittelbar vorangegangenen Zweikampf im Mittelfeld, bei dem Fridolina Rolfö auf den linken Fuß von Lina Magull getreten war. Schult warf den Ball zum Glück nicht! Sie versuchte Frappart mit eindringlichen Worten die Hilfe des Videoassistenten (VAR) nahezulegen, doch die Französin verweigerte sich dem Ansinnen. Ob das überhaupt etwas gebracht hätte, steht dahin, denn VAR José María Sánchez gab ja von sich aus auch keinen Laut. Das ist schon komisch, wo doch Señor Sánchez in der spanischen Männer-Liga als harter Hund gilt, der in bislang 21 Einsätzen 118 (!) Gelbe, zwei Gelb-Rote und zwei Rote Karten verteilt und acht Elfmeter gepfiffen hat. Die konsequente Anwendung des Videobeweises hätte zur Folge haben müssen, dass das Tor annulliert wird, weil zwischen Foulspiel und erfolgreichem Angriff ein Zusammenhang gegeben war.

Und die deutsche Elf wurde sogar noch ein zweites Mal benachteiligt. Als Schwedens Torfrau Hedvig Lindahl in der 82. Minute mit Fausthieb und Armstoß Alexandra Popp plattmachte, ohne den Ball zu berühren, war das ein klar elfmeterreifes Foul. Dass Sánchez stattdessen auf Abseits entschied, weil die Ellbogenspitze der rückwärts zum Tor stehenden Lina Magull näher zum schwedischen Tor gewesen sein soll wie die Fußspitze der Richtung Tor orientierten Magdalena Eriksson ist ein schlechter Witz – wenn schon Abseits, dann geht‘s passiver kaum.

Das Spielglück habe ein bisschen gefehlt, meinte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. In diesen Szenen tatsächlich, aber in seiner Gesamtheit war der Auftritt der deutschen Frauen einfach nicht gut genug. Und zwar nicht nur gegen Schweden, sondern generell bei der WM. Der Abstand zur Weltspitze ist kein geringer.