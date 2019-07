von Jürgen Löhle

Am Donnerstag rollt die Tour de France zum Finale in die Hochalpen. Bis zum Samstag stellen sich dem Feld auf drei Etappen mit zwei Bergankünften bei glühender Hitze zwölf Anstiege in den Weg. Am Samstag wird man dann in der Skistation Val Thorens wissen, wer die Tour 2019 gewonnen hat. Als Sechster im Gesamtklassement ist Emanuel Buchmann im Kampf um das Podium dabei. Der stille Mann mit dem harten Tritt kann sich krönen. Aber wer ist das eigentlich?