Wenn sportliche Helden der Vergangenheit 75 Jahre alt und gepriesen werden, kann gut passieren, dass junge Menschen damit wenig anfangen können. Im Fall von Sepp Maier dürfte diese Gefahr gering sein, denn zumindest Fußballfans müssen den Mann kennen – wenn doch nicht, Setzen, Sechs! Und mit Karl Valentin, einem Vorbild für den kickenden Komödianten Sepp Maier, sagen wir: „Der Mensch is guad, de Leit’ san schlecht!“

„De Leit“ in Konstanz vor allem – hat sich Maier im Herbst 1979 wohl gesagt. Am 10. Oktober hatte er sich dort zu einer Autogrammstunde in einem Drogeriemarkt eingefunden. Der Maier Sepp, fünf Jahre zuvor in einem denkwürdigen Finale in München mit der Nationalelf Weltmeister geworden, lockte jede Menge Fußballfreunde an. Dass er, nach einem schweren Verkehrsunfall im Juli des Jahres, noch nicht wieder zur Stammelf des FC Bayern gehörte, tat der Begeisterung keinen Abbruch. Als es ruhiger wurde im Drogeriemarkt, hatte der Star richtig Lust, Reporterfragen zu beantworten. Nein, er plauderte von sich aus drauf los und redete sich in Rage. Zielscheibe: Bayern-Trainer Pal Csernai. „Als ich nach meinem Verkehrsunfall zwölf Wochen im Krankenbett lag, da rief alle Welt bei mir an, nur Herr Csernai ließ nichts von sich hören“, wetterte Maier und befand: „Solche Leute sind für mich gestorben.“ Letzte Aussage des Wüterichs im SÜDKURIER-Artikel am 11. Oktober (siehe Faksimile unten): „Dieser Trainer wird bald ins Gas beißen.“

Bild: Tesche, Sabine

Tja, von Konstanz aus fand die Maier’sche Schimpftirade gegen den Trainer den Weg nach München, dort aber stützte keiner den Maier, sondern alle den Csernai. Selbst sein Freund Uli Hoeneß riet zum Abschied. Von Einsicht bei Sepp Maier konnte keine Rede sein, doch Fakt ist: Er machte kein Spiel mehr für den FC Bayern.