Es ist wie ein kleines Ritual. Einmal im Monat treffen wir uns in einem schönen Café zum Plausch. Peter Kleiner, 25 Jahre lang Leiter der SÜDKURIER-Sportredaktion, und ich, anfangs der Volontär, ab April 2001 sein Nachfolger. Der Sport ist das Thema, meist Fußball oder Handball – und wenn Handball, dann die HSG Konstanz. Er mag den Verein, die handelnden Personen auf und abseits des Spielfeldes, er spaziert gerne in die Schänzlehalle, um die Spieler beim Training zu beobachten. Nur zu den Spielen der 2. Bundesliga geht er nicht mehr, „immer diese knappen Ergebnisse, zu nervenaufreibend“, hat er mir mal erzählt. Peter Kleiner bestellt einen Espresso, bald einen zweiten, ich meist eine Kaffeevariante mit Milch. Zwei Stunden können leicht dahinziehen, die Uhr, andere Termine, andere Aufgaben spielen da keine Rolle.

Anregend, oft witzig, immer schön. Und wichtig. Doch jetzt ist es vorbei. Kein Ritual, kein Treffen, kein Plausch mehr. Peter Kleiner ist am vergangenen Donnerstag im Alter von 80 Jahren im Konstanzer Klinikum gestorben.

Ja, eine böse Krankheit hatte ihn körperlich gezeichnet, aber der Verstand war doch immer messerscharf geblieben. Und mit einem Mal ist alles Vergangenheit.

Noch im Zimmer des Krankenhauses gehen die Gedanken auf die Reise. Anfang 1978 war es der Ressortleiter Kleiner, der dem angehenden Journalisten Mittmann eine Stelle in der Sportredaktion offenhielt, bis der im Herbst des Jahres seine Ausbildung beendet hatte. Als ich nach nur 13 Monaten kündigte, um zu studieren, war pkl (so sein Kürzel) enttäuscht, aber eben auch voller Verständnis – die Verbindung SÜDKURIER-Sport und Mittmann blieb immer bestehen. Doch nicht nur das: Aus der beruflichen Zusammenarbeit entstand eine Freundschaft. Bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles bot mir Peter Kleiner das Du an – ach, in Zeiten von boah, digga und krass mag man das vielleicht für echt ungeil halten: Für mich ist das etwas ganz Besonderes gewesen.

Drei Fußball-Weltmeisterschaften, zwei Fußball-Europameisterschaften und drei Olympische Spiele haben Peter Kleiner und ich vor Ort miteinander bestritten, in Italien, USA, Frankreich, Schweden, England, Südkorea und Australien. Viel Arbeit, aber eben auch geliebte Arbeit – genau so wie die seinerzeit beachtlichen Auftritte des FC Konstanz oder der DJK Konstanz im Bodenseestadion.

Von seinen vielen tollen Storys ist mir eine sogar mit Titel im Gedächtnis geblieben. „Unter der Rubrik Betrug“ heißt die Geschichte, sie erschien am Montag, 28. Juni 1982, eine Nachbetrachtung zum deutschen 1:0-Sieg gegen Österreich bei der WM in Spanien – jenem Spiel, das als Nichtangriffspakt von Gijon in die Fußballgeschichte einging und bei dessen Erwähnung noch heute in Algerien die Menschen in Rage geraten. Denn durch das unsägliche Ballgeschiebe nach dem Tor zum 1:0 kamen Deutschland und Österreich in die nächste Runde. Die punktgleichen Algerier aber, die zuvor den Riesen Deutschland mit 2:1 bezwungen hatten, schieden wegen des schlechteren Torverhältnisses aus. Was für eine Schande, was für ein Betrug, was für ein Artikel.

2001, kurz vor seinem 62. Geburtstag, ging Peter Kleiner vorzeitig in Rente, blieb dem SÜDKURIER aber in verschiedenen Funktionen erhalten. Bis zuletzt organisierte er die Leserbriefseite, gab ihr ein strukturiertes, ein gutes Gesicht. Und wenn die Arbeit getan war, kam er in die Sportredaktion, um Redakteure zu frotzeln – vor allem mich. Wenn er sagte, ich sei ahnungslos, wusste ich, dass ich etwas besonders gut gemacht hatte. Ungezählte Male hat er mir verbal den immer gleichen Knoten in die Beine gespielt, jedes Mal habe ich ihm den immer gleichen Konter an den Kopf geworfen – Frage: Wann wurde im Fußball das Spiel durch die Mitte erfunden? Antwort: In den 60er-Jahren, als Peter Kleiner auf Rechtsaußen kickte. Immer wieder? Langweilig? Nein, er mochte das.

Im SÜDKURIER-Medienhaus gibt es einfach niemanden, der je ein anderes als ein gutes Wort über Peter Kleiner gesprochen hätte. Das muss man erst mal schaffen!

Die Kollegen in der Sportredaktion, die still mit dem erkrankten Ex-Chef litten, werden seinen ganz besonderen Humor besonders vermissen. Und sich auch weiterhin immer wieder schöne Geschichten von damals erzählen – etwa von 1986, als Peter Kleiner von der WM in Mexiko berichtete und er in einer Redaktionsglosse aus dem Munde des Maskottchens Pique stets als Pedro Minimo angesprochen wurde.

Januar 2020. Dass es unser letzter Kaffeeplausch sein wird, ahne ich nicht. Er vielleicht schon. Unvermittelt sagt Peter Kleiner zu mir: „Ich hatte eigentlich ein schönes Leben.“ Das ist so versöhnlich, so gut. Danke, Peter, danke für alles.