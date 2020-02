von Reiner Jäckle sport@suedkurier.de

Wenn am Samstagabend Firat Arslan in Göppingen ältester Box-Weltmeister der Geschichte werden möchte, steht ein Überlinger bei ihm in der Ringecke und versucht alles, den 49-Jährigen in kürzester Zeit zu versorgen. Markus Schwer ist Cutman und versteht es wie kaum ein anderer in Deutschland mit Bandagen, Vaseline, Wattestäbchen und vielen weiteren Utensilien umzugehen und Blutungen von Platzwunden innerhalb kürzester Zeit zu stoppen.

Markus Schwer (Mitte) beim Profi-Boxen mit Kult-Trainer Ulli Wegner (links) und Boxer Araik Marutjan (rechts). | Bild: Jäckle, Reiner

„Diesen Job kann man nicht erlernen“, erklärt Markus Schwer. „Ich habe mir über Jahre extrem viel angelesen und immer wieder mit Ärzten und Physiotherapeuten lange Gespräche geführt.“ Angefangen hat er im Thaiboxen, was er heute als „exzellente Schule“ bezeichnet, weil es dort viel mehr Cuts gebe als im Boxen. Und er ist sich der Wichtigkeit des Jobs in der Ringecke bewusst: „Als Cutman kannst Du einem Boxer entscheidend dabei helfen, einen Kampf zu gewinnen.“

Mittlerweile hat es der Überlinger Stukkateur als Cutman in die Weltspitze geschafft. Er ist fester Bestandteil des Sauerland-Boxstalls und wird auch von anderen Boxern angeheuert. So landete vor wenigen Wochen eine Anfrage von Firat Arslan beim Überlinger. Mit 49 Jahren und 133 Tagen möchte er am Samstag noch einmal Weltmeister im Cruisergewicht werden. Damit wäre er der älteste Box-Weltmeister der Geschichte. In der Vorbereitung überlässt er nichts zum Zufall – so auch nicht bei der Auswahl des Cutmans.

Ein Cutman aus Leidenschaft

„Ich wurde Firat Arslan empfohlen“, berichtet Markus Schwer. Vor drei Wochen haben sich die beiden bei einem Sparring in Liechtenstein persönlich getroffen. „Die Chemie stimmte sofort“, so der Überlinger, der den Profi-Boxer ganz offensichtlich beeindruckte. Bislang hat Firat Arslan vor den Kämpfen seine Hände immer selbst bandagiert. Beim Sparring übernahm das Markus Schwer. Der Box-Profi war so begeistert davon, dass er am Samstag zum ersten Mal in seiner langen Karriere seine Hände von seinem Cutman bandagieren lässt.

Firat Arslan wäre bei einem Sieg mit dann 49 Jahren und 133 Tagen der älteste Weltmeister der Geschichte. | Bild: Sebastian Gollnow/dpa

Aber auch Firat Arslan hat in Liechtenstein Eindruck hinterlassen. „Ich habe noch nie einen so fitten 49-Jährigen gesehen“, sagt Markus Schwer. „Ich bin sicher, dass er sehr gute Chancen hat, den Titel zu holen.“ Allerdings wird das kein Spaziergang, denn der Gegner und Titelverteidiger ist Kevin Lerena aus Südafrika. Der IBO-Champion ist schlappe 22 Jahre jünger und hat eine beeindruckende Bilanz von 24 Siegen in 25 Kämpfen. Zehn davon hat er sogar vorzeitig gewonnen. Nicht nur Cutman Markus Schwer freut sich auf das Duell der Generationen am Samstagabend.

Der Kampf am Samstag (ab 20.15 Uhr) in Göppingen wird auf www.bild.de übertragen. Karten der 1. und 2. Kategorie ab 45 Euro gibt es noch an der Abendkasse

Das sind die ältesten Box-Weltmeister der Geschichte .Bernard Hopkins: Mit 48 Jahren und zwei Monaten ist der US-Amerikaner der älteste Box-Weltmeister. Im März 2013 holte er sich den IBF-Gürtel im Halbschwergewicht. .Roberto Duran: Duran aus Panama wurde fünf mal Weltmeister. Letztmals gewann er den Gürtel im Mittelgewicht 1989 im Alter von 47 Jahren und 9 Monaten. .George Foreman: Er gehört zu den größten Boxen aller Zeiten. Mit 45 Jahren und 9 Monaten wurde Foreman 1994 der älteste Schwergewichtsweltmeister der Geschichte.