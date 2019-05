„Heute könnte der denkwürdigste Tag in meinem Fußball-Leben seit dem 19. Mai 2007 werden“, hatte Thomas Hitzlsperger vor dem Relegations-Rücksspiel via Kurznachrichtendienst Twitter mitgeteilt. 2007 hatte sich der VfB Stuttgart zum bislang letzten Mal die Deutsche Meisterschaft gesichert.

Das ist noch gar nicht so lange her, andere Vereine müssen Schwarzweißbilder vorzeigen, wenn sie an vergleichbare Erfolge erinnern wollen. Der Verweis wenige Stunden vor der Partie bei Union Berlin wirkte trotzdem unpassend, weil der VfB-Sportvorstand im gleichen Posting auch noch Aston Villa erwähnte, seinen zweiten Ex-Verein, der gestern in der Relegation in England ran musste. „Mögen Aston Villa und der VfB Stuttgart beide gewinnen und eines Tages im Europapokal aufeinander treffen“, schrieb Hitzlsperger.

Irgendwie passte das zur schwäbischen Mentalität, die sich in den vergangenen Monaten längst etabliert hat.

Mitten im Kampf gegen den Abstieg an Europa denken, auch noch nach dem 2:2 gegen Union im Hinspiel, weshalb alle Warnsignale grell leuchteten, frei nach dem Motto: Da gehören wir hin, das Hier und Jetzt ist nur eine Momentaufnahme, die ohne Folgen bleiben wird. Blieb sie aber nicht!

Tatsächlich wurde der 27. Mai ein denkwürdiger Tag, allerdings ganz anders, als es sich Hitzlsperger gewünscht hatte. Denn während Aston Villa in England die Rückkehr in die Premier League glückte, muss der VfB Stuttgart wieder zurück in die 2. Bundesliga, muss erneut den Abstieg einstecken, der doch unbedingt verhindert hätte werden sollen.

Selten war ein Abstieg so unnötig, so selbst verschuldet.

Der VfB Stuttgart steht vor einem Scherbenhaufen, den selbst die größten Kritiker der Schwaben vor der Saison so nicht erwartet hatten. Die Gründe für die Misere wurden in der vergangenen Wochen längst ausgemacht.

Neuzugänge, die die Erwartungen nicht erfüllen konnten, zu viele Verletzung und reichlich Pech. Kritiker ergänzen die Aufzählung vor allem mit Führungsschwäche, sowohl die häufigen Trainerwechsel als auch die Querelen im Vereinsvorstand trugen zur Abwärtsspirale bei.

Wie geht es nun weiter am Neckar?

Der VfB Stuttgart muss sich erneut auf die 2. Bundesliga einlassen. Der 1. FC Köln hat diese Saison gezeigt, wie es geht, der Hamburger SV darf als Negativbeispiel herangezogen werden. Der Verdacht, dass es kommende Spielzeit einfacher gewesen wäre, in der Bundesliga die Klasse zu halten, als in der 2. Liga den Aufstieg zu schaffen, macht den Ausblick auf die kommenden Monate nicht einfacher.

Es könnte das Schicksalsjahr der Schwaben werden, denn bei allem Selbstverständnis, auch für den VfB gelten die Gesetzte des Marktes. Wie lange der Verein die finanziellen Ausfälle in Liga 2 wird kompensieren können? Ein Jahr bestimmt, was aber wenn der Aufstieg verpasst wird?

Das alles ist Zukunftsmusik, die drängenden Fragen sind zunächst andere.

Viele Spieler werden den Verein verlassen, auch die Führungsriege sollte Platz machen für einen Neuanfang – in der 2. Liga. Träume vom Europapokal darf man haben, sollte sie vorerst aber besser für sich behalten. Die nächsten Pflichtspielgegner heißen Bochum, Fürth, Sandhausen oder Aue, nicht Aston Villa.