Fußball 26. Mai 2019, 17:26 Uhr

Der VfB Stuttgart kämpft in Berlin um Klassenerhalt

Trainer Nico Willig plant Umstellungen in der Abwehr. Timo Baumgartl könnte in die Startelf rücken. Union Berlin setzt vor allem auf seine Heimstärke in der Alten Försterei. Stuttgart muss auf Sieg spielen.