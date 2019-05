Vorweg: Zwischen dem eigentlich sehr toleranten Bremer Stadionsprecher Arnd Zeigler und Teilen des Dortmunder Anhangs sind am Samstagabend unüberbrückbare Differenzen entstanden. „Ihr seid keine Fußballfans“, lautete das Urteil des mit dem SV Werder verbundenen Kultmoderators, nachdem die unter dem Dach der Westkurve des Weserstadion gezündeten Bengalos einen üblen Gestank anrichteten, der wohl bis in die Sprecherkabine zog. Ziemlich daneben. Trotz des vermaledeiten 2:2 der Borussia, das angesichts von vier Punkten Rückstand auf den FC Bayern wohl den Titel gekostet hat.

Der Fußballlehrer Lucien Favre schien jedenfalls davor gefeit, im Gegensatz zum verlorenen Revierderby in der Vorwoche zu früh die weiße Fahne zu hissen. „Es sind noch zwei Spiele. Wir müssen gegen Düsseldorf gewinnen, Bayern in Leipzig verlieren. Wir sind keine Träumer, aber man weiß nie!“ beteuerte der 61 Jahre alte Schweizer. Seine Mannschaft wirkte indes ähnlich angeschlagen wie die erkältete Stimme des frankophon geprägten Fußballlehrers, über dessen Zukunft zeitnah – mit der Tendenz zur Vertragsverlängerung – gesprochen werden soll. Ausgerechnet Favres Landsleute hatten echten Käse gespielt.

„Flutschfinger“ von Bürki

Einen Distanzschuss des eingewechselten Kevin Möhwald ließ Torwart Roman Bürki im Stile „Flutschfinger“ durch Handschuhe und Beine rauschen (70.), dann fiel Verteidiger Manuel Akanji in den Schlaf des Gerechten, weil er gegen Ludwig Augustinsson den Ball ins Toraus trudeln lassen wollte, doch der schwedische Linksverteidiger legte lieber zurück und Joker Claudio Pizarro schoss im zarten Alter von 40 Jahren das 2:2 (75.). Es wirkte wie eine bittere Pointe, dass ausgerechnet jene lebende Torjäger-Legende, die der FC Bayern nach der Karriere als Markenbotschafter einspannen möchte, wie schon im DFB-Pokal den Spielverderber mimte.

„Individuelle Fehler in der Form werden bestraft. Keine Diskussion: Roman muss den Ball halten. Manuel hat sich verschätzt und den Ball erst wieder scharf gemacht“, mäkelte Sportchef Michael Zorc in Richtung zweier Führungsspieler, die einem gewiss nicht souverän spielenden Tabellenführer aus München die Meisterschale auf dem Silbertablett servieren. „Natürlich ist Bayern absolut in der Pole Position und hat die nun noch ausgebaut“, meinte Zorc. Und fügte in Favres Wortlaut an: „Wir sind keine Träumer.“

Nur noch theoretische Chancen

Träumereien zur Unzeit haben den BVB im Titelrennen abgehängt. Wer glaubt daran, dass der FC Bayern in Leipzig und gegen Frankfurt nur einen Punkt und der BVB gegen Düsseldorf und in Mönchengladbach die Sechs-Zähler-Ausbeute einfährt? Die Hoffnungen auf die neunte Meisterschaft sind eher theoretischer Natur. Zu wuchtig wirkte ein weder erklär- noch vorhersehbarer Nackenschlag. Bis auf Milot Rashica konnte anfangs kein Grün-Weißer das schwarz-gelbe Tempo mitgehen. „Dortmund hat uns hergespielt“, räumte Werder-Kapitän Max Kruse ein. Und doch hatte sich jeder zu früh gefreut, der über eine Wiedergeburt der Dortmunder Dominanz aus der Hinrunde schwärmte, die ein beherztes Solo von Christian Pulisic (6.) und ein gekonnter Freistoß von Pablo Alcacer (41.) fast unzureichend ausdrückte.

Dennoch brach das BVB-Gebilde wie ein Kartenhaus beim ersten Windstoß ein. Und so eröffnete der als durchsetzungsstarker Anführer vergangenen Sommer aus Bremen verpflichtete Thomas Delaney die Mentalitätsdebatte. „Es kommt Druck vom Gegner, aber mit der Qualität, die wir haben, müssen wir es besser machen. Es fühlt sich an wie eine Niederlage. Wir haben eine zweite Chance bekommen, die haben wir verpasst“, sagte der Däne