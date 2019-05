Der heutige 25. Mai liegt zwischen dem gestrigen Tag der Weinbergschnecke und dem morgigen Tag des Papierfliegers in den USA. Er ist nicht minder bedeutungsschwanger – dazu gleich mehr -, wenngleich unser Lieblingstag der 30. Oktober als der Tag des Kinnkraulens bleibt. Probieren Sie es mal bei Ihren Gegenüber aus... Ja, jetzt gleich! Das hebt die Laune! Geschafft? Nun, dann gut gekrault zurück zum Thema: In der Liste der kuriosen Gedenktage müsste der 25. Mai eigentlich der Tag des Fußball-Endspiels sein, was wenn wir es uns genau überlegen, sogar als offizieller Feiertag längst eingeführt gehört. Ha, das wäre was: Die Bayern-Fans könnten sich etwa an den 25. Mai 2013 erinnern, als im Wembley-Stadion von London Borussia Dortmund im Endspiel der Champions League mit 2:1 geschlagen wurde. Der Hamburger SV (lachen Sie nicht, es ist wahr, der HSV stand damals wirklich in einem europäischen Endspiel) unter Trainer Ernst Happel besiegte am 25. Mai 1983 im Olympiastadion von Athen Juventus Turin mit 1:0 und gewann damit erstmals den Europapokal der Landesmeister. Und die Anhänger des FC Liverpool hätten gar die Wahl zwischen dem 25. Mai 1977, als Borussia Mönchengladbach im Landesmeisterfinale in Rom mit 3:1 geschlagen wurde, und dem 25. Mai 2005, als ihr Club im Champions-League-Endspiel gegen den AC Mailand bereits mit 0:3 zurücklag, in Istanbul aber noch mit 6:5 nach Elfmeterschießen siegte. Und die Fans von RB Leipzig? Mal abwarten, vielleicht haben die in einigen Jahren auch eine besondere Beziehung zum 25. Mai.