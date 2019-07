Der SV Werder Bremen hat fast 40 000 Mitglieder und gehört so zu den 15 größten Sportvereinen Deutschlands. Das Fußball-Profiteam zählt zu den erfolgreichsten Mannschaften der Bundesliga. Vier deutsche Meistertitel, sechs DFB-Pokalsiege – das macht ja was her in der Werder-Chronik, in der natürlich auch der Triumph im Europapokal der Pokalsieger 1992 nicht fehlen darf.

Der SV Werder ist Gründungsmitglied der Bundesliga und gehört der Eliteliga mit Ausnahme der Spielzeit 1980/81 durchgehend an. Den Abstieg 1980 darf man als Betriebsunfall bezeichnen, der mit dem sofortigen Wiederaufstieg schnell korrigiert wurde. Werder Bremen ist ab der kommenden Saison mit dann 56 Spielzeiten im Oberhaus alleiniger Bundesliga-Rekordteilnehmer. Und in der Ewigen Tabelle der Bundesliga liegt Werder hinter dem FC Bayern München auf Platz zwei.

Gegründet wurde der Klub am 4. Februar 1899 als Fußballverein Werder. Er bietet heute neben Fußball auch Handball, Leichtathletik, Tischtennis, Turnspiele, Gymnastik und Schach an. Der Vereinsname ist abgeleitet vom an der Weser gelegenen Stadtwerder. Dort befand sich das erste Trainings- und Spielgelände des Vereins. Das Wort Werder bezeichnet eine Flussinsel oder das Land, das von einem Fluss aufgeschwemmt wurde, wie zum Beispiel auch den Peterswerder, auf dem sich das heutige Weserstadion befindet.

Werder Bremen hat in seiner langen Bundesligageschichte für so manche Schlagzeile gesorgt. Gleich am ersten Spieltag der ersten Saison kassierte Werder-Torwart Klaus Lambertz in der ersten Spielminute den ersten Bundesligatreffer überhaupt. Der Dortmunder Timo Konietzka war es, der Lambertz damals kurz nach Anpfiff überwand. In der zweiten Saison schoss sich der SV Werder völlig überraschend zur deutschen Meisterschaft und lieferte einen hochkarätigen Beitrag zum 1000-jährigen Stadtjubiläum.

Auch eine Schlagzeile, allerdings eine negative: Am 14. August 1981 schlitzte Norbert Siegmann dem Bielefelder Ewald Lienen mit einem brutalen Foul den Oberschenkel auf einer Länge von 25 Zentimetern auf. Lienen warf dem damaligen Werder-Trainer Otto Rehhagel vor, Siegmann zum vorsätzlichen Foul angestiftet zu haben. Beim Rückspiel auf der Bielefelder Alm wurde Rehhagel dann tatsächlich mit einer kugelsicheren Weste ausgestattet. Es passierte nichts – zum Glück.

Oder der vorletzte Spieltag der Saison 1985/86. Werder spielt zu Hause gegen die Bayern, bei einem Sieg wären die Hanseaten Meister. Es steht 0:0, als in der 88. Minute Schiedsrichter Volker Roth einen umstrittenen Handelfmeter für die Grünweißen pfeift. Trifft Michael Kutzop wie bei seinen 40 vorangegangenen Strafstößen, ist Bremen Champion, doch der Ball geht an den Pfosten. Eine Woche später verliert Werder in Stuttgart und Bayern wird durch einen Erfolg gegen Mönchengladbach Meister.

Es sind dies nur wenige von vielen Werder-Geschichten in allen Facetten. Gut, dass die Bundesliga diesen Klub hat!