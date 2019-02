Paul Berg, erst die WM in den USA, jetzt der Weltcup am Feldberg. Wie sehr freuen Sie sich auf den Heimauftritt?

Ich freue mich sehr darüber, dass der Weltcup hier wieder stattfindet. Es sind immer schöne Wettkämpfe am Feldberg. Ich hoffe, dass wir als Team wieder so erfolgreich sein können wie vor einem Jahr. Ich werde auf jeden Fall voll angreifen. Mein Ziel ist und bleibt das gleiche: So oft wie möglich in die Finalläufe kommen. Jetzt müssen wir aber erst einmal sehen, wie der Kurs aussieht. Und vor allen Dingen, wir wir den Jetlag aus den USA wegstecken. Wir waren jetzt etwas mehr als drei Wochen in den USA.

Bislang war der Weltcup schwierig für Sie: Beim einzigen Wettbewerb in diesem Winter schieden Sie früh aus.

Ja, das war natürlich nicht der Start, den ich mir erhofft hatte. Und dann ist ja auch noch der Weltcup im Montafon ausgefallen. Da war es natürlich schwierig, ein gutes Gefühl und Selbstvertrauen für die Weltmeisterschaft zu finden. Ich bin auch mit etwas Wut im Bauch zur WM gefahren. Es konnte einfach nicht sein, dass die Ergebnisse so schlecht sind. Offenbar hat es geholfen, schnell fahren zu können.

In der Tat. Sie kehrten mit einer Bronzemedaille aus den USA zurück.

Ja, Bronze im Teamwettbewerb ist ein bisschen Genugtuung für das Einzelrennen. Dieser letzte Sprung, ich kann es noch immer nicht glauben. Der war eigentlich nicht schwierig. Ich habe aber eine Millisekunde nicht aufgepasst, und schon ist es passiert. Ich wollte so lange wie möglich in der tiefen Hocke bleiben und habe dadurch den Absprung verpasst. Eigentlich versuchen wir, die Flugkurve bei einem Sprung so tief wie möglich zu halten. Ich war dagegen sehr hoch.

Zu hoch. Sie konnten den Sprung nicht stehen und verpassten das Finale.

Ja, das war menschliches Versagen. Anders als bei Olympia, als ich zweimal mehr oder weniger abgeschossen wurde. Diesmal kann ich die Schuld auf niemand anderen schieben. Das macht es nicht leichter.

Was waren Ihre ersten Gedanken beim Sprung, der ins Unheil führte?

Zuerst hatte ich gehofft, dass ich den den Sprung irgendwie stehen kann und noch als Zweiter ins Ziel rutsche. Dann aber habe ich die anderen an mir vorbeifahren sehen und mich extrem geärgert. Ich bin auch nach dem Sturz erst einmal liegen geblieben. Nicht weil ich Schmerzen hatte, sondern weil ich mich so geärgert habe. Es war eine große Chance.

Haben Sie sich bei dem Sprung verletzt?

Das haben mich viele gefragt, aber ich hatte überhaupt nichts. Das sah spektakulärer aus, als es war. Ich bin nicht im Flachen gelandet. Die Schmerzen waren eher seelisch als körperlich. Meine Form und das Brett waren sehr gut die ganze Woche über.

Was auch im Teamwettbewerb zu sehen war, als Sie zusammen mit Hanna Ihidioha Bronze gewannen.

Ja, da lief eigentlich alles nach Plan. Ich wollte als Führender an Hanna übergeben, was sehr gut geklappt hat. Und sie hatte die schwere Aufgabe, gegen die anderen zu verteidigen. Das sind ja wahrhaftig keine Niemande, gegen die sie fahren musste. Über Platz drei sind wir jedenfalls sehr glücklich.

Wie haben Sie sich auf diesen zweiten WM-Einsatz vorbereitet?

Ich hatte zwischendurch einen Tag frei, was sehr gut war. So konnte ich mich noch ein bisschen ärgern. Ich wusste aber, dass ich hier sehr schnell bin. Und warum dann so eine Chance einfach wegwerfen?

Im Ziel mussten Sie bangen.

Ja, das ist eine Situation, die ich gar nicht mag. Du stehst da, schaust auf die Videowand und kannst nichts mehr machen. Am Ende war die Freude groß über Bronze.

Und auch die Feierlichkeiten?

Wir mussten erst einmal vom Berg runter. Dann gab es ein, zwei Bierchen und wir haben zusammen noch den Super Bowl geschaut. Ich bin dann aber früh ins Bett, ich war richtig kaputt. Am nächsten Tag konnte ich aber ausschlafen, ich musste erst um acht Uhr aufstehen. Die Tage davor ging es immer schon um halb sechs los.