Es bleibt dabei. Für die Wild Wings ist in dieser Saison gegen die Kölner Haie nichts zu holen. Auch im vierten Aufeinandertreffen gingen die Schwenninger gegen die Domstädter leer aus. Vor 3803 Zuschauern unterlagen die Wild Wings in der heimischen Helios-Arena mit 2:3.

Paul Thompson war vor dem Spiel gegen die Rheinländer noch bester Dinge: „Wir sind mittlerweile selbstbewusster“, gab sich Wild Wings-Coach zuversichtlich und war überzeugt, dass seine Mannschaft dieses Mal gegen die Haie etwas holen wird. Doch es ging gar nicht gut los für Schwenningen. Zwei Minuten und 22 Sekunden waren gespielt, da war Torhüter Dustin Strahlmeier bereits zum ersten Mal geschlagen. Kölns Alexander Sulzer passte präzise zu seinem Kollegen Morgan Ellis, der den Puck aus kurzer Distanz über die Torlinie beförderte.

Die Wild Wings taten sich lange schwer, um diesen frühen Dämpfer zu verdauen und einigermaßen ins Spiel zu finden. Immer wieder rannten sie sich in der gegnerischen Abwehr fest. Es dauerte sogar bis zur 14. Minute, ehe die Schwenninger durch einen Schuss von Marcel Kurth ihre erste richtige Torchance verbuchten. Danach wurde das Spiel der Schwäne schwungvoller. Der Ausgleich wollte zwar nicht mehr gelingen, doch die Steigerung in der Offensive machte den Zuschauern zumindest Hoffnung für das Mitteldrittel.

Aber auch der zweite Spielabschnitt begann mit einer kalten Dusche für die Gastgeber. Mit einem fatalen Schnitzer ebnete Verteidiger Dominik Bittner den Kölnern den Weg zum zweiten Treffer. Bittner spielte dem Kölner Sebastian Uvira vor dem eigenen Tor direkt auf den Schläger. Uvira passte zu Rok Ticar und dieser hatte wenig Probleme, um auf 0:2 zu stellen.

Glücklicherweise für die Wild Wings verteilten auch die Haie ein Geschenk mit Folgen. Ein Missgeschick der Gäste nutzte Stefano Giliati zum Konter. Sein Schuss wurde zwar von Gästetorhüter Gustav Wesslau noch abgewehrt. Doch den Abpraller drückte Markus Poukkula zum 1:2 (32.) über die Linie. Es war zugleich der erste Saisontreffer des Finnen, der aufgrund einer Armverletzung monatelang gefehlt hatte. Plötzlich wurde es wieder laut in der Helios-Arena. Der Glaube, die Kölner doch schlagen zu können, war bei Spielern und Anhang zurück.

Der Schlussabschnitt begann wie die zwei Drittel zuvor – mit einem Treffer für Köln. Diesesmal war lediglich eine Minute gespielt. Nach einem mittelprächtigen Schuss von Austin Madaisky lag der Puck plötzlich zum 1:3 im Schwenninger Tornetz. Doch die Wild Wings kamen erneut zurück. Mit einem Schlagschuss von der blauen Linie verkürzte Mirko Sacher in der 49. Minute auf 2:3. Ein Treffer, der wieder für Spannung und Stimmung sorgte. Zum Happyend für Schwenningen kam es aber nicht mehr. Die Kölner verteidigten ihren knappen Vorsprung bis zum Schluss.

Kaum war die Heimniederlage besiegelt, folgte bereits die nächste schlechte Nachricht für die Wild Wings. Da die Iserlohn Roosters gegen Krefeld gewannen, rutschten die Schwenninger wieder ans Tabellenende.

Am Sonntag gastiert das Thompson-Team um 14 Uhr bei der Düsseldorfer EG. Auch gegen diesen rheinischen Gegner sind die Wild Wings in der laufenden Saison noch erfolglos – es ist an der Zeit, dass sich das ändert!