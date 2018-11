Der erhoffte Impuls nach dem Trainerwechsel blieb aus. Auch im Spiel eins nach Pat Cortina gingen die Wild Wings als Verlierer vom Eis. Die Schwenninger unterlagen vor 4015 Zuschauern in der Deutschen Eishockey Liga gegen die Straubing Tigers mit 2:5 (1:1, 1:1, 0:3).

Vier Tage nach der Trennung von dem 54-jährigen Chefcoach sendeten sowohl die Mannschaft als auch die Zuschauer deutliche Signale aus. Die Profis trugen rote Trikots. In blau und weiß, ihren Klubfarben, hatten sie in dieser Saison oft genug verloren. Auf den Rängen machten rund 150 SERC-Fans mit wütenden Rumrich-raus-Rufen ihrem Unmut über die Geschehnisse der vergangenen Tage lautstark Luft und verließen im Pulk die Arena in Richtung Rundgang. Statt dessen prangten in der gähnend leeren Kurve riesige Banner mit der Aufschrift: „Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber in unserer Situation ist es Zeit zu handeln.“ Eine unmissverständliche Anspielung auf die Erklärungen, mit denen die Verantworlichen der Wild Wings die Entlassung von Cortina begründet hatten. Diese Aktion schlug sich auf die gesamte Atmosphäre nieder. Bis auf wenige Ausnahmen herrschte eine merkwürdige Stille in der Halle. Selbst die Trommeln schwiegen. Nur die 70 Schlachtenbummler aus Bayern machten Spektakel.

Kaum hatten die Fans ihren achtminütigen Boykott beendet, fiel auch schon das erste Tor. Straubings Stürmer Mitchell Heard bezwang Schwenningens Schlussmann Dustin Strahlmeier mit einem trockenen Schuss in den Winkel (9.). Die Antwort der Hausherren folgte prompt. 53 Sekunden nach dem 0:1 sorgte Verteidiger Dominik Bittner ebenfalls mit einem Weitschuss für den Ausgleich. Ansonsten tat sich herzlich wenig auf dem Eis. Viel interessanter war zu beobachten, was sich auf der Schwenninger Wechselbank abspielte. Dort herrschte reges Treiben. Manager Jürgen Rumrich, den viele Fans als Schuldigen für die Misere ausgemacht haben, coachte die Mannschaft leidenschaftlicher als sein Vorgänger. Der Interimstrainer klatschte lebhaft in die Hände, feuerte das Team an und sprach viel mit den Spielern.

Selbst Rumrichs Motivationskünste konnten nicht verhindern, dass die Schwäne im zweiten Abschnitt erneut in Rückstand gerieten. Kaum waren die Gäste nach einer Strafzeit vollzählig, starteten sie einen Konter, den Stefan Loibl zum 1:2 (22.) nutzte. Schwenningens Abwehrspieler Jussi Timonen hätte den Treffer verhindern können, griff aber nur halbherzig ein. Doch die Neckarstädter wollten nicht nur mit ihren roten Leibchen die Wende in dieser bislang völlig missratenen Saison einläuten, sondern auch mit einem Sieg. Also packten sie ihre vornehmsten Tugenden aus: Einsatz, Kampfgeist, Moral und Willen. Damit machten sie manchen technischen Patzer wett und wurden belohnt. Rihards Bukarts überlistete Tigers-Keeper Jeffrey Zattkov mit einem Schuss durch die Beine zum 2:2 (26.).

Auch im Schlussdrittel schafften es die Wild Wings nicht, endlich selbst in Führung zu gehen. Im Gegenteil: Sie gerieten zum dritten Mal in Rückstand. Mit dem Rücken zum Tor zirkelte Michael Connolly den Puck durch die eigenen Bein zum 2:3 (44.) ins Schwenninger Netz. Ein echtes Zaubertor. Das war des Schlechten zu viel. Auch wenn ein Teil der Fans nun Schlachtgesänge anstimmte, fanden die stürmisch angreifenden Schwenninger kein Mittel, um die gegnerische Abwehr zu überwinden. Was den Schwarzwäldern nicht gelang, schafften die Bayern: Durch einen Treffer von Antoine Laganiere und ein technisches Tor schraubten die Straubinger das Ergebnis in den letzten Sekunden auf 2:5. Die Quittung folgte sofort: „Wir haben die Schnauze voll“, hallte es von den Rängen. Ungemütliche Eishockey-Zeiten am Neckarursprung.

