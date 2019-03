von dpa

Der SC Freiburg muss im Heimspiel gegen den FC Bayern München auf Stürmer Nils Petersen verzichten. Der zweimalige Nationalspieler habe sich im Training am Oberschenkel verletzt und sei „zu 99,9 Prozent keine Option“, sagte SC-Trainer Christian Streich. Der Ausfall von Petersen am Samstag (15.30 Uhr) „tut uns brutal weh, weil er der Anführer im Pressing ist und wir eine gute Kommunikation haben, ob wir höher oder tiefer stehen“, erklärte Streich.

Mögliche Alternativen für Petersen sind Florian Niederlechner und Lucas Höler, der beim 1:1 im Hinspiel den späten Ausgleich erzielte. Schon damals hatte Freiburg auf Petersen verzichten müssen. In der Defensive fallen Philipp Lienhart (Gehirnerschütterung) und Nico Schlotterbeck (nach Schulterverletzung) weiter aus.

Nicolas Höfler wieder im Kader

Gute Kunde kommt hingegegn von Nicolas Höfler. Der Mittelfeldspieler, der sich im Heimspiel am 10. November gegen Mainz (1:3) einen Innenbandriss im Knie zugezogen hatte, wird erstmals wieder im Kader stehen, wahrscheinlich aber noch nicht von Beginn an spielen.

Christian Streich freut sich auf das Spiel gegen den Rekordmeister: „Wir empfangen sie hoffentlich so, wie man Gäste in Südbaden empfängt, aber im Spiel sollen sie keine Leichtigkeit und Freude empfinden. Wir werden alles probieren, um nicht als Verlierer rauszugehen“, sagte der Sportclub-Trainer.

„Am liebsten würde er wohl selbst mitspielen, so wie er draußen die Bewegungen mitmacht“, scherzte Innenverteidiger Dominique Heintz, für den der Trainer eine wichtige Rolle bei seinem Wechsel von Köln nach Freiburg spielte. Streichs Ansprachen, seine Art des Coachings sind für Heintz ein Teil des Erfolgs: „Wir brauchen das als Mannschaft, die kämpft, beißt und in der jeder für den anderen läuft.“

Veränderung bei Streich

In den vergangenen sieben Spielen, von denen die Freiburger nur eins verloren haben, überzeugte die Mannschaft aber nicht nur durch leidenschaftlichen Einsatzwillen, sondern auch spielerisch. Wie Kapitän Mike Frantz verriet, gab es eine teaminterne Sitzung, bei der es um die Rückkehr zum Kurzpassspiel ging.

„Wir haben einen sehr guten Nenner gefunden, das sieht man jetzt auch auf dem Platz“, bestätigte Mittelfeldspieler Janik Haberer, „wir wollen die Ideen der Trainer umsetzen, aber sie berücksichtigen auch, in welchem System und mit welcher Spielidee wir uns am wohlsten fühlen.“

Der verletzte Vize-Kapitän Nils Petersen hat in dieser Hinsicht sogar eine Veränderung beim Chefcoach festgestellt. Streich habe „früher mehr allein entschieden“, erzählte er zuletzt dem „kicker“. Der 53-Jährige setzt sich nicht nur in politischen Statements für Demokratie ein, sondern baut auch im Verein auf diese Werte. „Leidenschaftliche, intelligente Arbeit gegen den Ball, das ist unser großes Ziel am Samstag“, sagte Streich. „Es ist wichtig, selbst Ballbesitzphasen zu haben, um Luft zu holen, Ruhe zu kriegen und damit auch der Gegner laufen muss.“

Für die Bayern zählt nur ein Sieg

Der FC Bayern will sich freilich mit einem Sieg für das Bundesliga-Highlight am 6. April (18.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund in Stellung bringen. „Wir wollen als Tabellenführer in das Spiel gegen Dortmund gehen und dann hat Deutschland das, was man sich immer erhofft: einen Clásico auf Augenhöhe“, sagte Trainer Niko Kovac. Seine Mannschaft erwarte im Breisgau kein einfaches Spiel, aber man wolle natürlich die drei Punkte mitnehmen.

Der deutsche Rekordmeister führt die Tabelle vor den punktgleichen Dortmundern wegen des besseren Torverhältnisses an. Der BVB ist am Samstag (15.30 Uhr) zeitgleich Gastgeber für den auswärtsstarken VfL Wolfsburg. Bis auf Alphonso Davies und Arjen Robben konnten laut Kovac am Donnerstag alle Bayern-Akteure trainieren. Auch David Alaba ist nach seinen muskulären Beschwerden wieder dabei, Corentin Tolisso macht nach seinem Kreuzbandriss die nächsten Schritte Richtung Comeback. Der Kolumbianer James Rodríguez kehrte von einer Länderspielreise zurück. (dpa)