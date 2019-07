Ach ja, der 1. FC Köln. Für jüngere Fans, zumal, wenn sie sich nicht für Fußballgeschichte interessieren, ist der Klub aus der Domstadt nichts anderes als eine Fahrstuhlmannschaft. Mal Bundesliga, dann wieder zweite Bundesliga, wieder hoch, wieder runter und gerade jetzt mal wieder hoch. Aber der 1. FC Köln ist mehr als, viel mehr! Er ist ein Fußballverein, der große Emotionen in sich trägt, der in den 60er-Jahren die erste Kraft im deutschen Lande war, reihenweise außergewöhnlich gute Spieler in seinen Reihen hatte, die hier aufzuzählen den Rahmen sprengen würde. Den Fahrstuhlfahrten der jüngeren Vergangenheit zum Trotz hat der FC Kölle noch immer weltweit einen guten Ruf. Und in der Heimat sowieso. Unzählige Kölsche Band haben dem Effzeee in vielen Songs liebevolle Zeilen gewidmet – und die Höhner sogar die FC-Hymne komponiert: Mer stonn zo dir, FC Kölle, was für ein herrliches Lied!

Der 1. FC Köln entstand aus einem Zusammenschluss der beiden Fußballvereine Kölner BC 01 und SpVgg Sülz 07. Der Vorsitzende des KBC, Franz Kremer, war die treibende Kraft, der die Skeptiker, die es in beiden Klubs zahlreich gab, überzeugte. Mit einer Vision, die er in überzeugenden Worten darzustellen vermochte und die in dem seinerzeit provokanten Slogan gipfelte: „Wollen Sie mit mir Deutscher Meister werden?“

Am 13. Februar 1948 stimmten 121 von 156 Mitgliedern der SpVgg Sülz 07 für eine Fusion. Die Mitglieder des Kölner BC stimmten mit 156 zu 10 ebenfalls dafür. Und am selben Tag wurde der 1. FC Köln in der Kneipe „Roggendorf“ in Sülz (Luxemburger Straße 188) offiziell gegründet und Franz Kremer natürlich einstimmig zum ersten Präsidenten gewählt. Bis zu seinem viel zu frühen Tod 1967 führte der weitsichtige Kremer, der damals schon von einer Professionalisierung des Fußballs ausging, das Amt 19 Jahre lang aus. Er gilt bis heute unumstritten als wichtigste Persönlichkeit der Vereinsgeschichte.

Und dann ist da noch die Geschichte mit dem Geißbock, der sich sogar im Wappen des 1. FC Köln wiederfindet. Am 13. Februar 1950 wurde dem Fußballverein während einer Karnevalssitzung im Kölner Williamsbau von der Zirkusdirektorin Carola Williams als Karnevalsscherz Hennes I. geschenkt – benannt nach dem FC-Spieler der ersten Stunde, späterem Spielertrainer und Trainer Hennes Weisweiler. Ein gelungener Gag in Kölle-Alaaf-Laune, aus dem ein Maskottchen mit Werbewert wurde. Ein echt witziges Plakat entwarf eine Kölner Brauerei. Sie montierte den FC-Hennes auf eine Bierdose und betitelte die Fotomontage mit den Worten: Bock auf Kölsch!

Stirbt ein Geißbock, so heißt auch sein Nachfolger Hennes, wobei die dem Namen angefügte Ordnungszahl um eins erhöht wird. Seit dem 24. Juli 2008 amtiert Hennes VIII. Der Geißbock, der im Kölner Zoo ein angenehmes Leben führt, ist bei allen Heimspielen des FC vor Ort – und kriegt, anders als die Spieler, immer Applaus.

Wissenswertes über den Verein Die Trikots Heim Bild: Mittmann, Ralf Auswärts Bild: Mittmann, Ralf Der Trainer Bild: Patrick Seeger Achim Beierlorzer, geboren am 20. November 1967 in Erlangen, ist neuer Trainer beim 1. FC Köln und soll den Klub in der Bundesliga etablieren. Der Franke war von 2014 bis 2017 bei RB Leipzig tätig und zuletzt bis 2019 Trainer beim Zweitligisten Jahn Regensburg. Der Hoffnungsträger Bild: Moritz Müller 2017 haben die FC-Fans Anthony Modeste einen Song gewidmet. Nach der Rückkehr des Franzosen von seinem China-Intermezzo werden sie wieder fortgeführt. Wer braucht beim Kopfball kein Podest? Anthony Modeste! Das Stadion Bild: imago sportfotodienst Der 1. FC Köln kann sein Stadion im Stadtteil Müngersdorf wohl doch ausbauen. Laut einer Mitteilung des Vereins kam in einer zweiten Machbarkeitsstudie „sowohl die bauliche als auch die planungsrechtliche Prüfung zu dem Schluss, dass ein Ausbau des Stadions machbar ist“. Die Kölner wollen künftig über deutlich mehr als die bisherigen 50 000 Plätze verfügen. Da die Umsetzung am bisherigen Standort unsicher schien, wurden auch ein Umzug und Neubau diskutiert. „Ein Ausbau des RheinEnergieStadions war und ist unsere bevorzugte Option“, sagt FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle, „die vorgelegten Studien zeigen, dass dies möglich wäre.“

