Die Königsblauen besiegten Eintracht Frankfurt mit 1:0 (0:0) und gehen als Tabellenvierter in die Englische Woche zum Jahresende. Kapitän Nübel dürfte nach dem Platzverweis wegen einer Notbremse (67.) in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen. Der Schalker wollte nach einem langen Ball zu Gacinovic 30 Meter vor seinem Tor klären, doch der Frankfurter war schneller am Ball. Nübel sprang mit vollem Risiko und gestrecktem rechten Bein in den Serben, traf ihn voll.

Frankfurts Mijat Gacinovic liegt nach einem Foul von Schalkes Torwart Nübel am Boden und wird von Betreuern versorgt. | Bild: Rolf Vennenbernd

„Man hat auf dem Platz schon gesehen, dass es ihm sehr, sehr leid getan hat. Wer Alex kennt, weiß, dass er das nicht mit Absicht gemacht hat“, sagte Nübels Mitspieler Daniel Caligiuri. Bei vielen wurden Erinnerungen an Toni Schumacher wach, der 1982 den Franzosen Battiston umhaute. Gacinovic musste ausgewechselt werden. Den Siegtreffer erzielte Benito Raman (53.).