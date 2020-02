Fußball, 3. Liga, Preußen Münster gegen die Würzburger Kickers. „Geh zurück in dein Loch“, wird Kickers-Spieler Leroy Kwadwo von einem Zuschauer angeschrien, als er den ins Aus gegangenen Ball nahe der Tribüne holt, um einzuwerfen. „Geh zurück in dein Loch“, dazu Affenlaute – einfach widerlich. Der Rassismus kommt nicht etwa von einem Schwachkopf auf den billigen Stehplätzen, er bricht sich Bahn auf der Haupttribüne, wo gemeinhin finanziell Bessergestellte ihr Ticket haben. Aber so ist es: Rassismus ist überall.

Er ist überall – und vor allem im Profisport. Nirgendwo in unserer Gesellschaft stellen sich mehr Menschen mit unterschiedlichen Hautfarben, Nationalitäten und religiösen Anschauungen einem großen Publikum. Den meisten Zuschauern geht es um sportliche Leistung und, ja, um den Sieg – nicht aber um Ethnie, Abstammung oder Weltanschauung. Den meisten! Es gibt aber auch andere Zeitgenossen, solche wie in Münster oder unlängst auf Schalke, als Hertha-Kicker Jordan Torunarigha von der Tribüne aus mit Affengebrüll bedacht wurde.

Trügt das Gefühl, dass skrupellose Rüpel mehr werden? Schwierig zu beurteilen, weil in der Welt der neuen Medien kaum mehr etwas unbemerkt bleibt, Rassismus eben auch nicht. Das freilich ist gut so, denn jegliche Form von Rassismus muss gebrandmarkt, verfolgt und bestraft werden. In Zeiten, da wieder Politiker in Landesparlamenten sitzen dürfen, die man gerichtlich gestützt Faschisten nennen darf, ist es umso wichtiger, dass Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und Widerstand gegen die geistigen Klimavergifter geschärft werden.

An dieser Stelle gebührt dem großen Teil der Fußballfans in Münster ein Dankeschön. Die 5000 Zuschauer haben unmissverständlich Partei ergriffen für Leroy Kwadwo. Mit „Nazis raus“-Rufen und mit beherztem Einsatz: Sie hielten den rassistischen Brüller so lange fest, bis er festgenommen werden konnte – ein eindrucksvolles Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung!

Die Reaktion Münsteraner muss Schule machen

Denn es ist ja nicht nur so, dass dunkelhäutige Sportler bepöbelt, mit Affengebrüll oder Bananenwürfen beleidigt werden. Nein, Rassismus gibt es überall: in Schulen, am Arbeitsplatz, bei Volksfesten, in öffentlichen Verkehrsmitteln. Überall dort, wo verschiedene gesellschaftliche Kulturen aufeinandertreffen, finden sich auch Ablehnung, Beleidigung und Erniedrigung. Gleichgültigkeit ermuntert die Ewiggestrigen. Sich dagegen zu wenden, braucht es Zivilcourage. Die Fans in Münster haben sie spontan, lautstark und entschlossen bewiesen.

Sportvereine, -verbände und -gerichte sind gefordert, sich mehr denn je mit dem Rassismusproblem zu befassen. Aber auch Politik, Polizei und Gerichte sind in der Pflicht. Einerseits geht es um Aufklärung im Alltag, andererseits um Verurteilung und drastische Strafen bei Rassismusvergehen aller Arten. Und der Appell an alle, die klar im Kopf und zum Glück bei Weitem in der Mehrheit sind: Wo immer sich Rassismus zeigt, bitte reagieren wie die Fans in Münster!