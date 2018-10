von Florian Huber

Herr Klinsmann, am Samstag trifft die TSG Hoffenheim um 18.30 Uhr zum Landesduell auf den VfB Stuttgart. Wo verfolgen Sie das Spiel?

Daheim in Kalifornien. Ich bin froh, dass ich nicht um 6.30 Uhr vor dem Fernseher sitzen muss, sondern erst um 9.30 Uhr.

Wie geht es aus?

Es wird schwer für den VfB. Aber mit einem Punkt wären wir zufrieden.

Wir?

Das Herz ist immer beim VfB, ganz klar.

Da muss der VfB-Fan Klinsmann angesichts von Rang 17 aber derzeit arg leiden. Ist die Mannschaft stark genug, den Fehlstart zu korrigieren?

Vom Kader her sehe ich sie eigentlich unter den ersten acht Teams der Liga. Als VfB-Fan macht man sich gerade aber schon Sorgen. Wenn du einmal unten drinsteckst, ist das Überlebenskampf pur. Dann wird es ganz schwierig. Das hat man in Stuttgart ja erst vor zwei, drei Jahren erlebt. Dann brauchen wir nicht mehr darüber sprechen, ob man attraktiv spielt. Der VfB braucht einfach schnell Punkte.

In Hoffenheim haben in den vergangenen Jahren mehr eigene Talente den Sprung in die Bundesliga geschafft.

Man kann der TSG Hoffenheim nur Komplimente machen, was sie alles aufgebaut haben. Wie sie die Jugend einbinden. Es ist phänomenal, sie jetzt in der Champions League spielen zu sehen. Hoffenheim hat sich zu einem Vorzeigemodell entwickelt.

Die Stuttgarter hinken da hinterher.

Der VfB hat gute Ansätze. Natürlich wünscht man sich beim VfB lauter junge Wilde aus der eigenen Jugend als Säulen der Mannschaft. Aber das ist eben viel einfacher, wenn der Erfolg da ist und du nicht Vorletzter bist. Was der VfB außerhalb des Platzes gemacht hat, die Ausgliederung, das hat Hand und Fuß. Wichtig ist, dass der Verein so schnell wie möglich wieder international präsent ist.

Wie nehmen Sie die Bundesliga aus der Distanz wahr?

Die Liga muss aufpassen bei der internationalen Vermarktung.

Inwiefern?

Die internationalen Ligen stehen doch in Konkurrenz zueinander. Italien holt mit dem Ronaldo-Deal auf, Frankreich hat Neymar. Das sind klare Signale gegenüber der Bundesliga: Freunde, passt auf! Wenn solche Botschaften wie die unsäglichen Beleidigungen gegen Dietmar Hopp noch dazu kommen und medial nach außen getragen werden, dann ist das nicht gut für das Produkt Bundesliga bei der weltweiten Vermarktung. Das wird im Ausland schon negativ wahrgenommen, registriert und diskutiert.

Ist dieses Niedermachen, dieses Schmähen, dieses Negative etwas typisch Deutsches?

Es ist in unserer Kultur schon verankert, dass das Neid-Prinzip früher hochkommt als in anderen Ländern. Was ein paar Leute gegenüber Dietmar Hopp abziehen, das ist nicht zu akzeptieren. Dieser Neid darf halt nicht in Beleidigungen und Aggressivität ausarten.

Ein Teil der Fans kann das aber offensichtlich nicht akzeptieren.

Wir können den Fußball nicht kommerziell zurückdrehen. Wenn wir den besten Fußball in der Bundesliga sehen wollen, dann müssen wir mit der Premier League, mit Spanien, Italien und Frankreich konkurrieren. Wenn es gar nicht anders geht, dann können diese Fans halt nicht ins Stadion.

Sie sind seit zwei Jahren ohne Trainerjob. Was fehlt Ihnen am meisten?

Das Persönliche, der enge menschliche Umgang fehlt mir. Als Trainer hast du ja das Gefühl, du bringst Mitmenschen voran. Das Faszinierende an der Trainerrolle sind Spieler, die dann nach zwei, drei Jahren sagen: Der Kerl der hat mich voran gebracht.

Wie groß ist die Lust, wieder Trainer zu sein?

Irgendwann zieht es mich in den Profizirkus zurück. Das soll jetzt aber kein Bewerbungsschreiben sein. Es muss auch kein Trainerjob sein – es kann auch sein, dass ich Sportdirektor oder Sportvorstand werde. Wichtig ist, dass die Ziele und Werte mit den handelnden Personen übereinstimmen, es eine Identität gibt.

Bleibt Kalifornien für immer Ihr Lebensmittelpunkt?

Mein Sohn spielt bei der Hertha in Berlin, die Tochter beginnt nächstes Jahr ein Studium, vielleicht in Europa. Das ist eine neue familiäre Situation, bei der du sagst: das Haus hier in Kalifornien schwimmt ohne mich nicht davon.

Zur Person Jürgen Klinsmann hat als Fußballer so gut wie alles erreicht. Weltmeister war er 1990 und Europameister 1996 mit der deutschen Nationalmannschaft. Der Schwabe spielte einst für den VfB Stuttgart, Inter Mailand, AS Monaco, Tottenham Hotspur, Bayern München und Sampdoria Genua. Als Trainer führte er die DFB-Elf bei der Heim-WM 2006 auf Rang drei. Als Vereinstrainer scheiterte er 2008/09 bei Bayern München. Vor knapp zwei Jahren endete das fünfjährige Engagement als Nationaltrainer der USA. (fhu)

