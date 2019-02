Der Freiburger Bundesligatrainer Christian Streich (53) bleibt mit seiner Sprache bewusst heimatverbunden. Mit der von ihm gesprochenen Mundart fühle er sich am wohlsten, sagte der Trainer des Fußball-Erstligisten SC Freiburg in Rust bei Freiburg in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. So könne er sich am besten artikulieren.

Christian Streich vom SC Freiburg. | Bild: Patrick Seeger (dpa)

Streich erhielt im Europa-Park in Rust in der Nacht zum Donnerstag die „Goldene Narrenschelle“ der Vereinigung Schwäbisch- Alemannischer Narrenzünfte. Er wurde mit dem undotierten Preis für seine launischen Spiel-Erläuterungen in badischer Mundart gewürdigt.

Der Ihnen verliehene Narrenpreis lobt die alemannische Sprache, die Ihr Markenzeichen ist. Keine Lust auf Hochdeutsch?

Ich spreche Mundart, weil ich mich mit ihr am besten verständlich machen kann. Wenn ich Standarddeutsch spreche würde, müsste ich ständig darüber nachdenken, wie ich nun genau formuliere. Und dann wäre ich die ganze Zeit auf die Sprache konzentriert. Ich müsste genau überlegen, wie ich das sage, was ich denke. Mundart, meine Heimatsprache, macht es mir möglich, mich auf den Inhalt zu konzentrieren. Es ist kein Mittel der Selbstvermarktung, sondern der praktischste und ehrlichste Weg, mich verständlich zu machen.

Ist es die Sprache Ihres Heimatortes?

Da, wo ich herkomme, spricht man breiteren Dialekt. Ich bin ja sprachlich schon angepasst, mit der Stadt Freiburg angehaucht. Ich spreche Badisch, kein Alemannisch. So weiß man, wo ich herkomme und wo meine Heimat ist – und trotzdem versteht mich jeder. Nun auf Standarddeutsch umzuschwenken, aus welchen Gründen auch immer, das würde mir keiner abnehmen. Es wäre unglaubwürdig.

Christian Streich (l-r) vom SC Freiburg, Roland Wehrle, Präsident der schwäbisch-alemannischen Narrenzünfte und Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen). | Bild: Patrick Seeger (dpa)

Sie haben einen Narrenpreis erhalten, obwohl Sie keinen närrischen Bezug haben. Wo sind die Parallelen zwischen der Narretei und dem Fußball?

Beides schafft Gemeinsamkeit und lässt gesellschaftliche Klassen verschwinden. Unter einem Narrenkostüm ist jeder gleich. Er ist Teil des Ganzen – egal, wo er herkommt, was er beruflich macht und in welcher gesellschaftlichen Schicht er sich bewegt. Beim Fußball ist es ähnlich. Man steht zusammen auf dem Platz und das gemeinsame Spiel ist das, was zählt. Das ist spannend. Ich habe Menschen aus der ganzen Welt im Fußball kennengelernt und trainiert. Ob reich, arm oder Mittelschicht – das ist egal. Das Spiel schafft gemeinsame Identität und integriert.

Sie werden oft Kulttrainer genannt. Können Sie damit etwas anfangen?

Diese Bezeichnung hat sicherlich auch damit zu tun, wie ich spreche. Aber einen Kultstatus würde ich für mich nicht beanspruchen.

Christian Streich (l) vom SC Freiburg spricht mit Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen). | Bild: Patrick Seeger (dpa)

Warum nicht?

Es wurde und wird als außergewöhnlich angesehen, dass ich mit dem Rad fahre. Ich fahre mit dem Fahrrad in der Stadt rum, weil es das selbstverständlichste und schnellste Verkehrsmittel ist in der Stadt heutzutage. Es müssten viel mehr Leute in der Stadt mit dem Fahrrad fahren. Autofahren ist schlecht für die Umwelt – und man ist langsamer unterwegs. Da nehme ich lieber das Rad und bin schneller am Ziel. Wenn das dann als Kult bezeichnet wird, stört mich das nicht.

ZUR PERSON: Christian Streich (53) stammt aus Eimeldingen im Markgräflerland südlich von Freiburg, nahe der Grenze zur Schweiz. Nach mehreren Jahren als Spieler für mehrere Vereine, wurde er 1995 Jugendtrainer beim SC Freiburg. Seit Dezember 2011 ist er Cheftrainer des Fußball-Erstligisten. Streich ist damit der dienstälteste unter den aktuellen Trainern der Fußball-Bundesliga. (dpa)