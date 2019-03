Bis(s) zum Sportwettbewerb: Skandal-Boxer Mike Tyson biss einst Evander Holyfield ins Ohr, Italiens Giorgio Chiellini war bei der WM 2014 für Uruguays „Bad Boy“ Luis Suarez ein willkommenes Schulter-Häppchen und auch Liz Patu zeigte jetzt kannibalistische oder zumindest kukidentistische Züge. Die Spielführerin des australischen Rugby-Union-Nationalteams hinterließ ihre Spuren am Arm ihrer Gegenspielerin Rebecca Clough in der Partie zwischen Queensland und Western Australia. Bis(s) dahin war die Partie eigentlich ganz friedlich verlaufen, wenngleich es beim Rugby bis(s)weilen ja immer hart zugeht.

Sechs Wochen Sperre

Aber genug der Bissigkeiten. Statt Zahn um Zahn setzte es als Strafe übrigens eine sechswöchige Sperre. „Ich entschuldige mich bei Rebecca, dem Rugby-Nationalteam, bei meinen eigenen Mitspielerinnen und dem breiteren Rugby-Publikum“, zeigte sich Patu obendrein reuig. Ihre Aktion sei inakzeptabel und werde sich nicht wiederholen. Hoffentlich, den Geschmack sollte niemand an solchen Aktionen finden. Wenn also der Trainer das nächste Mal vollen Einsatz verlangt, wenn Terrier Berti Vogts als Vorbild herhalten muss, wenn der Gegner so richtig weggeputzt werden soll, wenn Wadenbeißer gefordert werden – einfach mal fest schlucken und in Ruhe weitermachen.