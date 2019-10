Christian Streich war bedient. Die erste Auswärtsniederlage des SC Freiburg ärgerte den Trainer sehr, Torwart Alexander Schwolow musste verletzt früh vom Feld und dazu kam das Unverständnis über das Verhalten einiger Fans beim 0:2 gegen Union Berlin. „Du kommst raus auf den Platz und in der Kurve brennen die Bengalos. Das ist eine Katastrophe, das können wir gar nicht gebrauchen“, schimpfte Streich. „Man darf bei Union verlieren, hier haben schon andere verloren. Aber wir sind natürlich nicht zufrieden mit unserer Leistung. Es war ein gebrauchter Tag“, bilanzierte der SC-Trainer.

In der Offensive lief nicht viel zusammen

Nach dem besten Freiburger Saisonstart der Bundesliga-Geschichte und einer gelösten Stimmung wie selten im Breisgau war die Reise zum Aufsteiger am achten Spieltag ein erster Dämpfer. „Wir haben hochverdient verloren, das ist außerhalb jeder Frage“, analysierte Streich. Vor allem in der Offensive lief nicht viel zusammen. Mit der harten Spielweise der Gastgeber nach dem frühen Rückstand kam der Sportclub zudem überhaupt nicht zurecht. Marius Bülter zog noch in der ersten Minute aus 25 Metern ab, auch der Treffer des Dänen Marcus Ingvartsen (84.) aus der Distanz war sehenswert.

Ein „scheiß Start“

„Das war natürlich ein scheiß Start für uns, direkt in der ersten Minute haut der das Ding in den Winkel“, sagte Christian Günter und nannte als Gründe für die Niederlage: „Es haben ein bisschen die Ideen gefehlt, der ein oder andere Fehlpass im vorderen Drittel.“ Bundesliga-Debütant Niclas Thiede sah beim zweiten Gegentreffer zudem nicht ganz so gut aus. Der 20 Jahre alte Schlussmann war früh für den an den Adduktoren verletzten Stammtorwart Alexander Schwolow auf den Platz gekommen. Wie lange Schwolow ausfällt, wird heute eine MRT-Untersuchung am Montag klären.

Streich ärgert sich über Bengalos

Neben all den sportlichen Gründen ärgerte sich Streich am Samstag aber insbesondere auch über die abgebrannten Bengalos im Freiburger Block. Auch in der zweiten Halbzeit gab es einen Vorfall – sehr zur Verwunderung des Freiburger Trainers. „Ich kenne das gar nicht. Ich weiß gar nicht was das soll“, sagte Streich und schimpfte: „Das nervt total. Vielleicht ist es ihnen in den Kopf gestiegen, dass wir 14 Punkte haben, aber jetzt ist der Kopf wieder klar und wir wissen, wo wir stehen.“ (dpa)