von Wolfgang Stephan

Es ist das wichtigste Spiel der deutschen Mannschaft bei dieser WM: Neubeginn oder Ende. Gegen Schweden muss Deutschland heute Abend (20 Uhr/ARD) gewinnen und gegen Schweden wird Deutschland gewinnen, sagt Bundestrainer Joachim Löw, der auf jeden Fall umstellen muss, aber nicht nur so, wie er sich das gewünscht hätte.

Joachim Löw trat gestern Nachmittag so vor die unternationale Presse, wie er das in der Vergangenheit immer getan hatte: Fokussiert und lässig gleichermaßen, diesmal aber auch mit einer Spur Nachdenklichkeit gepaart. Löw weiß um die Stärke der Schweden. Das macht ihn auch verbal vorsichtig. Seine wichtigste Botschaft: Innenverteidiger Mats Hummels droht wegen der Probleme im Halswirbelbereich auszufallen. Das sei zwar noch nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich, weil gegen die Schweden die Lufthoheit eine entscheidende Rolle spielen werde.

Wer den Münchner ersetzen könnte, sagte Löw nicht: Niklas Süle oder Antonio Rüdiger stehen gleichermaßen bereit. Dass der genesene Jonas Hector zurück ins Team kommen werde, gilt als sicher. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt in Sotschi sprach Löw noch einmal die Versäumnisse gegen Mexiko an: „Das war nicht die Mannschaft, die wir kennen.“ Vor allem hätten ihm „Hingabe und Leidenschaft“ gefehlt, genau das seien die Waffen um Schweden zu schlagen.

Der Bundestrainer gestand auch ein, dass die Niederlage schmerzlich gewesen sei. Löw: „Wir standen alle in der Kritik, zu Recht.“ Grundsätzlich habe er Vertrauen in seine Spieler und werde wegen eines Spiels nicht alles in Frage stellen.

Den Vorwurf, die Mexikaner hätten ihn taktisch überrascht, ließ er gelten, aber mit der Einschränkung: Eigentlich hätte diese Überraschung eher positiv ausfallen müssen, denn weil die Mexikaner nicht so tief standen, hätte es für seine Spieler einfacher werden müssen. Aber an dem Tage habe nichts geklappt. Im Training habe es die notwendige Reaktion gegeben, deswegen ist er sich sicher: „Es wird auch im Spiel diese Reaktion geben.“ Das sagte er betont leise. Zu seinen personellen Überlegungen machte Löw keine Angaben.

Diese Möglichkeiten hat Löw Nahezu sicher ist für morgen nur eine Änderung: Jonas Hector rückt für Marvin Plattenhardt in die Startelf. Was kann Löw sonst noch ändern? 1Mario Reus für irgendwen: Alles andere als der Startbefehl für Marco Reus wäre eine Überraschung. Naheliegende ist die Option, den Dortmunder auf der Özil-Position spielen zu lassen, das hat in den letzten 30 Minuten gegen Mexiko gut funktioniert. Aber Löw ist ein konservativer Trainer und vertraut seiner Achse und in die gehört auch der zuletzt umstrittene Mesut Özil. „Was ich von Mesut Özil halte, muss ich nicht wiederholen“, sagte er. Weil Löw aber den agilen Reus braucht, dürfte es sein, dass er Thomas Müller auf halbrechts opfert, obwohl der auch zu seinen Weltmeistern gehört. Pragmatisch dagegen die andere Variante: Marco Reus spielt für Julian Draxler, der keine Ansprüche auf die Startelf anmelden kann. 2Mario Gomez für Timo Werner: Durchaus eine Variante, Gomez könnte bei der Abwehr der Schweden eine Waffe werden, im Kopfball ist der 33-Jährige wesentlich stärker. Timo Werner hatte gegen die Mexikaner nur eine Torchance. Für ihn sprechen acht Treffer in 15 Länderspielen. 3Gleiches System mit anderem Personal: Ilkay Gündogan könnte für Sami Khedira ins Team rücken. Dafür spricht, dass Khedira gegen Mexiko nicht viel gelungen ist. Dagegen spricht, dass Khedira gegen die Schweden Wiedergutmachung betreiben soll, wie viele seiner Weltmeisterkollegen auch. Im Abschlusstraining stand zudem Julian Brandt in der ersten Elf

