von SK

Die Bundesliga trauert um Manfred Burgsmüller. Der Stürmer von Werder Bremen und Borussia Dortmund verstarb am Samstag. Das Schlitzohr war einer der beliebtesten Spieler seiner Zeit, er wurde 69 Jahre alt. Der BVB bestätigte den Tod seines Ex-Spielers am Montagabend via Twitter. „Manni war ein Spieler, der sehr viel für Borussia Dortmund geleistet hat – und das in einer Phase, in der der Verein nicht zur Spitze gehörte“, sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Das sei sein Pech gewesen: „Er war ein Instinktfußballer, wie es ihn nur selten gab. Er war ein liebenswertes Schlitzohr. So sollten wir ihn in Erinnerung behalten.“

Manfred Burgsmüller war einer der beliebtesten Bundesligaspieler seiner Zeit. Der Stürmer war mit dem Mund genauso schlagfertig wie im Strafraum. Ein echtes Unikat der Bundesliga. Mit 38 Jahren kam er zu spätem Ruhm und feierte mit Werder Bremen die Deutsche Meisterschaft. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung ist Burgsmüller am vergangenen Samstag in seiner Wohnung in Essen-Fischlaken völlig überraschend gestorben.

Burgsmüller erzielte in seiner Karriere 324 Profitore

Burgsmüller, kam in seiner Karriere auf 324 Profitore unter anderem für Dortmund, Werder Bremen, den 1. FC Nürnberg und Rot-Weiss Essen. Mit 213 Toren steht Burgsmüller auf Platz vier der ewigen Bundesliga-Torschützenliste – hinter Gerd Müller (365), Klaus Fischer (268) und Jupp Heynckes (220). Für Borussia Dortmund schoss er 135 Bundesligatore – bis heute ist das Vereinsrekord. Insgesamt schoss er beim BVB, für den Burgsmüller zwischen 1976 und 1983 spielte, 159 Pflichtspieltreffer und belegt damit in der Liste der besten Torjäger der Klubgeschichte Platz zwei (hinter Michael Zorc).

1988 schaffte er seinen größten Erfolg: Mit Werder Bremen wurde Burgsmüller Deutscher Meister. Da war er schon 38 Jahre alt. Für die deutsche Nationalmannschaft lief Burgsmüller 1977 und 1978 drei Mal auf. Als Schlitzohr wurde Burgsmüller bekannt, weil er immer wieder raffinierte Tore erzielte.

Aus Fußball wurde nach der Karriere Football

Nach seiner aktiven Karriere als Fußballer wechselte Burgsmüller zum American Football. Von 1996 bis 2002 war er Kicker bei Rhein Fire.

„Manni Burgsmüller war das Idol einer ganzen Generation. Ich habe ihn sehr gerne Fußballspielen gesehen“, erinnert sich BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, „er ist der Bundesliga-Torschützenkönig unseres Vereins. Ein großer Borusse. Die Nachricht von seinem plötzlichen Tod hat mich erschüttert.“

